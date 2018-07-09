2 Pasajın o soğuk mermerlerinden midir içerisi gayet serindi.

Issız Adam filminde Ada ve Alper’in buluştukları noktaya baktı, gülümsedi. Normalde bu kadar gülümseyen biri değildi. Hatta sakin bile sayılmazdı. Açığa alındığından beri böyle bir sakinlik çökmüştü üstüne. İçeri girdi ve The Leisure Seeker (Karavan) filmine bilet aldı. Bir süre lobide bekledikten sonra salona girdi. Koltuğuna yerleşti. Daha öncelerinde olduğu gibi küçük not kağıdını çıkardı film boyunca küçük küçük notlar aldı. Filmde topluma yabancılaşan ve hayatlarının son döneminde olan yaşlı çift, karavanla bir yolculuğa çıkıyordu. Fiziksel bir yolculuktan çok psikolojik bir yolculuğu temsil eden maceranın sonunda çift yozlaşmış olan bu toplumdan kurtulmanın yolunu intihar etmekte buluyordu.