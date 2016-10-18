Sinema: Yazın aksiyon izledik, kışın gülerek ısınacağız

2 Buz Devri 5’in tahtına Recep İvedik yerleşecek

Yaz döneminin en çok ilgi gören film 1 milyon 200 binin üzerinde izlenme ile Buz Devri 5: Büyük Çarpışma olmuştu. Onu 800 binin üzerinde izlenme ile Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve 750 bine yakın izlenme ile Sihirbazlar Çetesi 2 takip etti. Sinemia uygulamasındaki paylaşım ve inceleme trendlerine göre, kışın gişe rekortmenleri Recep İvedik 5 ve Çalgı Çengi İkimiz olacak. Öte yandan Hollywood aksiyonlarının rüzgarı kış boyunca da esecek. Yine Sinemia verilerine göre, bu sezon yabancılarda en çok Hızlı ve Öfkeli 8, Resident Evil: The Final Chapter ve Wolverine 3 izlenecek.

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