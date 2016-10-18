Sinema: Yazın aksiyon izledik, kışın gülerek ısınacağız

Sinemia Özel Sinema Kulübü’nün araştırmasına göre, hem yerli hem yabancı blockbuster’ların devam filmleri bu kış vizyona damgasını vuracak.
Sinema’da yaz döneminin favori filmi Buz Devri 5’in tahtına kışın Recep İvedik 5 yerleşecek. Yazın Hollywood yapımı aksiyon filmlerine ve fantastik sinemaya ilgi gösteren seyirci, kış döneminde yerli filmlerin pazara girmesiyle komedi ve drama yönelecek.
Sinema sezonu geldi çattı. Sinemia Özel Sinema Kulübü, üyelerinin sinemaya gitme alışkanlıkları, Sinemia uygulamasındaki trendler ve gişe verilerine dayandırdığı araştırması ile kış sezonuna yönelik beklentilerini derledi. Araştırmaya göre, bu kış hem yerli hem yabancı blockbuster’ların, yani gişe rekoru kıran yapımların devam filmleri vizyona damgasını vuracak. Fakat sinema sektörünün izleyiciye sunduğu filmler mevsimle birlikte değiştiği için, tercihlerimiz yine buna göre şekillenecek.
1Yazın Hollywood sineması, kışın yerli filmler izliyoruz
Sinemia’nın kurucusu Rıfat Oğuz bu değişimi şöyle açıklıyor: “Yaz ayları geleneksel olarak yerli sinemanın durduğu bir dönem. Ancak Hollywood sineması bu dönemde hız kesmiyor. Yazın Hollywood yapımlarının izleyiciler içinde oranı yüzde 90’ları bulurken, yıl ortalamasına bakıldığında izleyicilerin yüzde 60’lar oranında yerli yapımlara yöneldiğini görüyoruz. Türlerine göre bakıldığında ise, yazın bel kemiğini Hollywood yapımı aksiyon filmleri oluşturuyor. Fantastik sinema ve animasyonlar da öne çıkıyor. Kış döneminde ise, yerli filmlerin pazara girmeye başlamasıyla seyirci daha çok komedi ve dram filmlerine yöneliyor.”
2Buz Devri 5’in tahtına Recep İvedik yerleşecek
Yaz döneminin en çok ilgi gören film 1 milyon 200 binin üzerinde izlenme ile Buz Devri 5: Büyük Çarpışma olmuştu. Onu 800 binin üzerinde izlenme ile Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve 750 bine yakın izlenme ile Sihirbazlar Çetesi 2 takip etti. Sinemia uygulamasındaki paylaşım ve inceleme trendlerine göre, kışın gişe rekortmenleri Recep İvedik 5 ve Çalgı Çengi İkimiz olacak. Öte yandan Hollywood aksiyonlarının rüzgarı kış boyunca da esecek. Yine Sinemia verilerine göre, bu sezon yabancılarda en çok Hızlı ve Öfkeli 8, Resident Evil: The Final Chapter ve Wolverine 3 izlenecek.