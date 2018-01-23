İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı her yıl birçok sinema, dizi ve reklam çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Havalimanında yolcular sevdikleri ünlülerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakalıyor.

YOĞUNLUK SEBEBİYLE ESKİ TERMİNAL BİNASI KULLANILIYOR

Birçok sinema filmi, dizi, reklam çekimi ve belgeselin senaryolarının havalimanı sahneleri, Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda çekiliyor. Gündüz saatlerindeki çekimler yoğunluk nedeniyle kullanılmayan eski terminal binasında yapılıyor. Gece çekimleri ise ana terminal binasında gerçekleştiriliyor. Sahnelerin çekildiği yerler çoğunlukla terminal binasına giriş ve çıkış, pasaport kontrol noktaları oluyor.

2009’DAN BUGÜNE KADAR 78 ÇEKİM

Sabiha Gökçen Havalimanı 2009’dan bugüne kadar 37 dizi,19 film, 20 reklam filmine ev sahipliği yaptı. Yapımlar arasında arasında Celal ile Ceren, Düğün Dernek 2, Bir Çocuk Sevdim, Bir Ömür Yetmez, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı’ının aralarında olduğu onlarca dizi ve film yer alıyor.