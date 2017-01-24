Sincanlı öğrencilere karne hediyesi

Yarıyıl tatiline giren öğrencileri, Sincan Belediyesi bu sene de unutmadı. Sincan’da gelenekselleşen yarıyıl animasyon ve tiyatro gösterileri başladı.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Çocuklarımız eğitim öğretim dönemi boyunca tatlı bir yorgunluk yaşadı. Bizler de onlar için, hem eğlenip hem öğrenecekleri bir program hazırladık” dedi.

Sincan Belediyesi, öğrencileri yarıyıl tatilinde de yalnız bırakmıyor. Yoğun ders dönemi ardından öğrencilere stres attırmak ve motivasyon vermek isteyen Sincan Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca farklı okullarda birbirinden güzel etkinlikler düzenleyecek. Sincan genelinde her gün farklı bir okulda gerçekleşecek olan etkinliklerde, tiyatrodan yarışmalara, animasyonlardan kukla gösterilerine kadar birçok aktivite yer alacak.

Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak sunulacak olan eğlence paketi ile öğrencilerin yeni okul dönemine zinde ve mutlu olarak başlaması hedefleniyor.

Her gün başka bir okulda yapılan etkinlikler, 23 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Velileri de unutmayan Sincan Belediyesi, hafta sonları etkinlik düzenliyor. Sincan Şehir Tiyatrosu, Cumartesi ve Pazar günleri saat 17.00’de Lale Konferans Salonu’ nda çeşitli tiyatro gösterileri ile sahne alıyor. 7’den 70’e herkese hitap eden gösterilerde, öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için enerji toplarken ailelerde çocukları ile birlikte doyasıya vakit geçirebiliyor.

Dönem boyunca emek harcayan ve karnelerini alan öğrencileri tebrik eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Tatili çocuklarımız için dinlenirken eğlenme ve öğrenme süreci haline getirmek istiyoruz. Onlar için çeşitli etkinlikler düzenledik. Her gün farklı okullarda yavrularımızı bir araya getiriyoruz.

Eğitici ve eğlendirici bu etkinliğe, sadece öğrencileri değil, onları büyük bir özveriyle yetiştiren ailelerini de bekliyoruz” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...