Sincan Belediyesi kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi. Senegal’in MBour Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi, Sincan’ı dünyaya tanıtmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan’ı hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Moğolistan’dan, Kıbrıs’a, Bosna’dan Gazze’ye uzanan kardeşlik köprüleri ile Sincan Belediyesi, Sincan’ı dünyaya tanıtıyor. Sincan Belediyesi bu kez de Senegal’in 700 bin nüfusu ile en büyük ilçelerinden biri olan Mbour Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı.

Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen törenin ev sahipliğini Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yaptı. Programa; Mbour Belediye Başkanı Elhadji Fallou Sylla, Senegal Ankara Büyükelçi Vekili Moustapha Fall, MBour Belediye Başkan Yardımcısı Bayaty Bobov, MBour Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Cheilch Ndlaye ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK MESAJI

Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirten Mbour Belediye Başkanı Elhadji Fallou Sylla Sincan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Sylla “ Geldiğimiz andan itibaren bizi hoşgörü ve sıcakkanlılıkla karşılayan Sayın Başkan Tuna’ya şükranlarımı sunuyorum. Bizler havaalanından geldiğimizden beri büyük şaşkınlık içindeyiz. Çünkü bu kadar samimi ve bu kadar içten insanlarla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Umarım imzalanan bu protokol ile dostluğumuz artarak devam eder” dedi.

DOSTLUK KALP KALBE OLMAKTIR

Yeni bir kardeşe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl olan can cana; kalp kalbe olmaktır. Buralar artık sizin ikinci vatanınız. İmzaladığımız bu protokol her iki ülke içinde ekonomik ve kültürel yönden çok faydalı olacak. Tarihten gelen kültürel değerlerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk gelişerek iki ülkenin ilişkilerini de kuvvetlendirecektir. Bu kardeşliğimizin iki ülke içinde tekrar hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İmza protokolü sonrası Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyerek Mbour Belediye Başkanı Elhadji Fallou Sylla ‘a kahve fincanı hediye etti. Başkan Sylla ise Tuna’ya Senegal’i ve Mbour’u temsil eden hediyeler vererek misafirperverliği için kendisine tekrar teşekkür etti ve en kısa zamanda kendisini MBour’da ağırlamak istediğini belirtti.

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