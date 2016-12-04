Sincan’da yeni bir şehir kuruluyor

Sincan Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlattığı “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında ihaleler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

İlk iki etabı kapsayan 1945 konutluk ihalenin ardından 822 konutluk 3’üncü etabın ihalesi de yapıldı. İhale kapsamında cami, ticaret merkezi ve otopark inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi yer alıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü en büyük projelerden biri olan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile Ankara’nın batısı Sincan’da yepyeni bir şehir kuruluyor.

Başlangıç aşamasından bitimine kadar bölge halkının çıkarlarının korunduğu proje ile Sincan’da örnek bir yaşam alanı doğacak. Yıllardır sosyal açıdan yoksun olan Saraycık Mahallesi, modern binaları, yolları, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve eğitim alanlarıyla hak ettiği değere kavuşacak.

Mülk sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile 20 bin konutta 100 bin kişiye yaşam alanı sunulacak. Projede, 7 cami, 6 sosyal tesis, alışveriş merkezi, 2 kapalı pazar yeri, sağlık tesisleri ve 10 eğitim alanı bulunacak.

1945 KONUTUN İNŞAATI BAŞLADI

Sincan Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 500 hektarlık alan üzerinde gerçekleştirilecek olan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk üç etabının ihalesi gerçekleştirildi.

20 Eylül’de ihalesi yapılan birinci etapta 966 konut, 1 cami, 2 ticaret merkezi; 28 Eylül’de ihalesi yapılan ikinci etapta ise 979 konut, 3 ticaret merkezi, 1 cami ve 32 derslikli ilköğretim okulunun inşaatı başladı. Modern mimari ile tasarlanacak ilk iki etapta ayrıca 51’i engelliler için olmak üzere bin 225 araçlık otopark inşa edilecek.

TOKİ 822 konutluk üçüncü etabın ihalesini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. İhale kapsamında 822 konutun yanı sıra 1 cami, 1 ticaret merkezi ve otopark inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi yer alıyor. Yakın zamanda gerçekleştirilecek alt yapı ihalesi sonucunda da TOKİ’nin belirleyeceği tarihlerde kira yardımı yapılmaya başlanacak ve bölge tahliye edilecek.

“SARAYCIK HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK”

Saraycık Mahallesi’nin yakın gelecekte yüksek standartlı modern bir şehre dönüşeceğini ifade eden Sincan Belediye başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “20 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ihale sürecinin sonlanması ile yer teslimi yapılan yüklenici firmalar 1945 konutluk ilk iki etap için çalışmalara başladı. Saraycık Mahallesi, modern binaları, modern yolları, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve eğitim alanlarıyla hak ettiği değere kavuşacak” dedi.

Saraycık Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de örnek projeler arasında gösterildiğini ifade eden Başkan Tuna, “Bu proje, vatandaşlarımızın fikir ve taleplerine göre şekillendirildi. Projenin başlangıç aşamasından beri her şey açık, şeffaf ve adil bir şekilde masaya konuldu.

Hak sahiplerinin büyük çoğunluğu ile anlaşma sağlandı. Anlaşmalar sonucu 3 ana bölgede üretilecek çeşitli büyüklüklerde toplam 5 bin 937 konuttan 3 bin 209’u hak sahiplerine kura ile verilecek. Saraycık Kentsel Yenileme Projesi, Sincanımızın sabırsızlıkla beklediği bir proje. Vatandaşımızın daha iyi koşullarda hayat sürmesi için çalışıyoruz. Bu konuda bize destek olan TOKİ Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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