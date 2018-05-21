Sincan Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle Ramazan dolu dolu yaşanıyor. Sincan her gün akşam ünlü isimleri dört ayrı noktada kurulan dev sahnelerde ağırlıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da hem iftarda hem de sahurda Sincan halkını yalnız bırakmıyor.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Sincan halkı her gün akşam düzenlenen etkinliklerle Ramazan’ı doyasıya yaşıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan halkını yalnız bırakmıyor; hem iftarı hem de sahuru Sincan halkıyla birlikte yapıyor.

SİNCAN ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında Lale Meydanı’nda her gün ünlü isimler sahne alıyor. Hafta sonunda Yusuf Güney, Eşref Ziya Terzi ile İbrahim Sadri değerli eserlerini Sincan halkı için seslendirdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği konserleri Ak parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ak parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da ön sıradan ilgiyle izledi.

KÜLTÜR ÇADIRINDA SAHUR

Konserlerin ardından Belediye tarafından kurulan Kültür çadırında sahur yapıldı. Sincan’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu 24 Haziran seçimlerine dikkat çekti. Gündoğdu,” 24 Haziran sıradan bir seçim değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu milleti Dünya lideri sıfatıyla temsil etmesinden bazı kesimler rahatsız. Menderes’i idam ettiler, Özal’ı zehirlediler, Erbakan’ı indirdiler ama bu millet Erdoğan’ı yedirtmeyecek.” diye konuştu.

BAŞKAN ERCAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Başkan Ercan da konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı; “Allah’ın izniyle bu milleti kimse yıkamayacak. Her türlü oyun oynanıyor ama bu darbeler bizi daha da güçlü kıldı. Önümüzdeki 24 Haziran sürecinden de dimdik çıkacağız ve Türkiye, büyük Türkiye olma yolunda ilerleyecek. Onlar istese de istemese de Dünyada adaleti tesis edecek.” diye konuştu.