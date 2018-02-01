İlkbahara doğru çalışmalarına hız veren Sincan Belediyesi park ve bahçeleri budama, kumlama ve tadilat gibi çalışmalarla bahara hazır hale getiriyor.

Daha yeşil bir Sincan için çalışan Sincan Belediyesi bahar hazırlıklarına başladı. 377 parkıyla ilçe sakinlerine refah bir ortam sunan Sincan Belediyesi bu alanların temizlik ve bakımını ihmal etmiyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parklarda bulunan çocuk oyun parklarında zemin kumlama, tesviye çalışması ve arızalı oyuncakların tamirat işlemlerini yapıyor. Yaya yollarını temizleyerek kötü görüntüye engel olan ekipler parklardaki ağaç ve bitkileri budayarak form veriyor. Yabani otlarının da temizlendiği parklarda ağaçlardan sarkarak yürüme yollarını engelleyen dallar budaklanıyor. Yeşilin her tonunun bulunduğu Sincan parklarında sadece gündüzleri değil akşamları da ayrı güzellik ön plana çıkıyor. Parklarda led aydınlatmalara ağırlık veren Sincan Belediyesi gece aydınlatmalarıyla da parklarda görsel bir şölen oluşturuyor.

“Daha yeşil bir Sincan” için çalıştıklarının vurgusunu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Ekiplerimiz ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla budama ve bakımlarını büyük bir özenle yerine getiriyor. Parklarımız bahara hazır hale getiriliyor. Çocuklarımızdan emanet aldığımız doğayı korumalı gerekli özeni göstermeliyiz. Unutmayalım ki bir toplumun gerçek zenginliği doğası ve tabiata verdiği önemdir” diye konuştu.