Sincan’da Kültür Sanat Faaliyetleri hız kesmiyor

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri Mayıs ayında yine dopdolu… Alanında başarılara imza atan uzmanları Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi yepyeni programlarla sanatseverleri selamlayacak. Farklı renklerin buluştuğu etkinlik takviminde vatandaşlar kültür ve sanata doyacak.

Sosyal Belediyecilik alanında örnek çalışmalar yapan Sincan Belediyesi kültürel faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sincan Belediyesi her ay kendi alanında uzman akademisyen, yazar, ilahiyatçı ve şairleri Sincanlılarla buluşturuyor.

Vatandaşların merakla beklediği bu programlar Mayıs ayında da Sincanlılara yeni bir soluk aldıracak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı programlar ücretsiz olarak vatandaşın beğenisine sunulacak.

Sanat ve kültürün aktarılması konusunda hassasiyetle çalışan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna temel belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel hizmetlere de önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Tuna “ Kültürel faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim hedefimiz bu etkinlikler ile kültürel mirasımızı aktarmak. Kültür ve medeniyet işte bu aktarılan birikimdir. Milletin bölünmez bütünlüğünün garanti altına alınması bu yüksek kültürün ihyası, nesilden nesile zenginleşerek aktarılmasıyla gerçekleşir. Bizler bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza imkânlarımız ölçüsünde devam ediyoruz” dedi.

YUNUS EMRE SİNCAN’DA ANILACAK

Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük tasavvuf erenlerinden Aşık Yunus Emre Sincan’da anılacak. Yunus Emre’nin hayatını ve dizelerinin anlatılacağı programa Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı eşlik edecek.

Tasavvuf ve Yunus Emre üzerine derin sohbetlerin yapılacağı program 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’de Lale Meydanı Konferans Salonu’nda yapılacak.

GÖNÜL SOHBETLERİNDE İKİNCİ TUR

Geçtiğimiz aylarda ilki gerçekleştirilen Gönül Sohbetleri programının ikincisi yine Sincanlılara unutulmaz anlar yaşatacak. Şair-TV Programcısı Serdar Tuncer’in moderatörlüğü üstleneceği programa Avukat Ömer Tuğrul İnançer eşlik edecek.

Keyifli bir sohbetin kapılarını aralayacak Gönül Sohbetleri 10 Mayıs Çarşamba Günü Saat 14.00’de Sincan Belediyesi çok katlı otoparkında bulunan Rüstem Altunbaş Salonunda gerçekleşecek.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL PROGRAM

Sincan Belediyesi ayaklarında cennetin yattığı annelerimiz için özel bir program düzenleyecek. Fedakârlığın, merhametin en güzel yansıması olan annelerimiz ünlü Yazar Senai Demirci’nin sohbetiyle anılacak. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek olan program Rüstem Altunbaş Salonunda gerçekleşecek.

SANAL YAŞAMLAR

Günümüz gençliğinin en önemli sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığını konu eden interaktif tiyatro etkinliği Mayıs ayında da ailelere ve gençlere sanal esareti anlatacak. Drama Eğitmeni Emine Koç’un anlatımı eşliğinde, Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin sahnelediği “Sanal Yaşamlar” isimli uygulamalı drama oyunu yeniden sahne alacak.

Ücretsiz olarak Sincanlıların beğenisine sunulan bu etkinlik programı hakkında detaylı bilgi; Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr adresli web sitesinde yer alıyor.

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