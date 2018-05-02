Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasıyla birlikte Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sahada daha aktif çalışmaya başladı.

“Halkın talepleri önceliğimizdir” diyen Başkan Ercan esnaf gezilerini sıklaştırdı, seçim öncesi vatandaşın nabzını tuttu. Sincan seçim için düğmeğe bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için 24 Haziran’ı işaret etmesinin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkın nabzını tutmak için sahaya indi. Başkan Ercan esnaf gezilerini sıklaştırdı. Başkan Ercan Halkın seçim öncesi taleplerine kulak verdi.

“ALIN TERİMİZİ SON DAMLASINA KADAR AKITACAĞIZ”

Vatandaşın seçime ilişkin taleplerini dinleyen Başkan Ercan 24 Haziran öncesi hızlanan Belediye çalışmalarını esnaf ve vatandaşlarla paylaştı. Başkan Ercan, “24 Haziran’da Türkiye’nin yeniden ‘Büyük Millet Büyük Devlet’ olma yolunda en önemli adımı atması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu yolda elimizden gelen ne varsa yapacağız. Terimizi son damlasına kadar akıtacağız” diye konuştu.