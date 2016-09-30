Sincan Belediyesi’nin mutlu günü

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Sincan Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerinden Dilek Şen, İsmail Can Ocak ile dünya evine girdi. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Sıkıntılara sabreder, nimetlere şükredersek ömür boyu huzurlu oluruz” dedi.

Vatandaşın iyi kötü her gününde yanında olan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu kez Sincan Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan Dilek Şen ile İsmail Can Ocak’ın mutluluğuna ortak oldu. Görkemli bir törenle ömür boyu birlikteliğe “evet” diyen çifti, dost ve akrabalarının yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Ankaralılar Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman da yalnız bırakmadı.

Dilek ve İsmail Can çiftinin nikahını Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kıyarken, şahitliklerini ise Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ak Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Emine Yaramış, Sincan Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Adnan Yuva, Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cuma Altınöz, Sincan Belediyesi Ak Parti Meclis Üyeleri Mustafa Kılınçarslan, Fethi Çakmak ve Abdülkerim Erdem yaptı.

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Nikah sonrası genç çifte tavsiyelerde bulunan Başkan Tuna,

“Evlilikteki huzur ve mutluluğun iki anahtarı var: Biri sabır biri de şükür. Sıkıntılara sabreder, nimetlere şükredersek ömür boyu huzurlu oluruz” diye konuştu. Başkan Tuna, aileleri tebrik edip genç çifte ömür boyu huzur ve mutluluk diledi.

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