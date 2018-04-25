Sincan Belediyesi vatandaşların daha iyi imkanlarda sağlık hizmeti alması için çalışmalarını arttırdı. Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi binası içerisine engelli hastaların akülü araçlarını şarj edebilmelerine imkân sağlanırken; hastane otoparkları ile bahçede bulunan çardaklar yenilendi, yeni banklar ve çöp kovaları tahsis edildi

Ayrıca; Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinin ihtiyacına binaen Sincan Belediyesi tarafından karşılanacak olan prefabrik sosyal alan yapımı çalışmalarına başlanacaktır.

Sincan Belediyesi sağlık alanında desteklerini esirgemiyor. Her daim insan odaklı çalışan Belediye, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nde vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için yeni projeleri hayata geçirdi.

AKÜLÜ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

Sincan Belediyesi engel tanımayan vatandaşların sorunlarına kulak verdi ve akülü araçları için şarj istasyonunu Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesine tahsis etti. İstasyon, hastanenin Fatih yerleşkesinin Acil Servis içerisinde kullanılmaya başlandı. Böylece sağlık hizmeti almaya gelen engelli hastalar yarı yolda kalma endişesi taşımayacak.

İstasyonda üç adet akülü sandalyeyi aynı anda şarj edebilecek şarj ünitesi mevcuttur. Tüm şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa devrelere karşı da korumalıdır.

OTOPARKLAR YENİLENDİ

Sincan Belediyesi, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Fatih yerleşkesinde hem engelli, hem de hasta otoparkı düzenlemesi, yapıldı.

ÇEVRE DOSTU ÇARDAKLAR

Sincan Belediyesi tarafından Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinin 12. Cadde yerleşkesinde hasta ve yakınlarının kullanımına sunulan bahçedeki tüm çardaklar çevre dostu malzemeler kullanılarak yenilendi. Fatih yerleşkesinde yeni çardak, yeni banklar ve Belediyemize ait çöp kovaları tahsis edildi.

PARK VE BAHÇE DÜZENLEMESİ

Vatandaşların ihtiyaçlarına tam duyarlılık gösteren Sincan Belediyesi, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinin 12.Cadde ve Fatih yerleşkesinde park ve bahçe düzenleme çalışmalarını da tamamladı.

PREFABRİK SOSYAL ALAN YAPIMI

Sincan Belediyesi ile Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde hastanemizin ihtiyacına binaen Fatih yerleşkesine toplam 300 m2 büyüklüğünde prefabrik sosyal alan yapımı çalışmalarına başlanacak. Fatih Yerleşkesinde prefabrik sosyal alan içerisinde Bay Mescid, Bayan Mescid, Kalite ve Verimlilik Odası, Toplantı Odası ve Başhekimlik birimi yer alacak. 12.Cadde yerleşkesine toplam 63 m2 büyüklüğünde Bay Mescid ve Bayan Mescid içeren prefabrik alan yapımı çalışmalarına da başlandı. Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinin önemli ölçüde sosyal alan ihtiyacını karşılayacak olan prefabrik sosyal alan yapımı Sincan Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

YENİ HASTANE İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Sincan’a yapılması düşünülen ”480 Yataklı Devlet Hastanesi ve 90 Ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi” ihalesi tamamlandı. Yetkili firma belirlenerek inşaat çalışmaları başladı. Belirlenen ihale süresi 1.000 gün olup işin tahmini bitişi 2020 yıl sonu.