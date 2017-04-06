Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Van ‘da

Kültür Sanat alanında dev prodüksiyonlara ev sahipliği yapan Sincan Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi, oyunlarını bu defa Van Bahçesaray ve Çataklılar için sergiledi. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği Sincan Şehir Tiyatro ekibi izleyicilerden tam not aldı.

Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyun çeşitliliği ve sayısı ile ünü ilçe sınırlarını aştı. Sincanlıların büyük beğeni ile izlediği oyunlar bu defa Vanlı sanatseverler için sahnelendi.

Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçesinde daha önceden hiç tiyatro oyunu sergilenmediğini öğrenen Sincan Belediyesi kolları sıvadı. 10 gün boyunca 24 seans çocuk oyunu ve 7 seans da büyük oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. 10 bin izleyiciyle buluşan Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı.

BAHÇESARAY’DAN TEŞEKKÜR

Veli Sevinç’in yazdığı Gökhan Ay’ın Yönettiği Yalancı Afacan çocuklar için, Abdullah Beyaztaş’ın yazdığı Orhan Ay’ın yönettiği Biz Biriz adlı oyun ise büyükler için sahnelendi. 7’den 70’e Vanlıların büyük ilgi gösterdikleri oyunlar ayakta alkışlandı.

Vanlılar buluşmanın heyecanını yaşayan Şehir Tiyatrosu ekibi, Bahçesaray Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından da büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Bahçesaray Belediye Başkanı Serhat Karabektaş tiyatro gösterisi sonrası Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ve Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.

VAN’DA SANATI SEVDİRDİLER

Sahnedeki performansıyla büyük alkış toplayan yönetmen Orhan Ay çocukların gözündeki sevincin her şeye bedel olduğunu ifade etti. Ay “ Okullarında oyun sergileyerek onların gelecekte tiyatro oyuncusu olmalarına dair teşvikte bulunduğumuza inanıyorum.

Çünkü oyundan sonra çocuklardan gelen soruların nasıl tiyatrocu olabiliriz üzerine olması bizi hem mutlu etti hem de bize umut verdi” dedi. İlçede sadece çocuklardan değil büyüklerden de olumlu tepkiler aldığını söyleyen Ay “ Sokaklardan geçerken oyunlarımızın repliklerini tekrar eden insanlar gördük bu da bize en güzel hediye oldu” diye konuştu.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Hizmet anlayışıyla belediyecilik alanında yeni bir çığır açan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa her şeyin çocuklar için olduğunu söyledi. Başkan Tuna “ Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı sosyal yönden desteklemek hepimizin görevidir.

Eğer biz Sincan’dan kilometrelerce uzaktaki bir çocuğun yüzünü güldürebildiysek, hayallerine yeni bir ışık açabildiysek ne mutlu bizlere… Biz sadece Sincan’ımızın değil bize ihtiyacı olan herkesin yanındayız imkânımız ölçüsünde de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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