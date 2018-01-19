Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve SİNKENT Genel Müdürü Osman Özüpek Başkan Mehmet Yiğiner’i Beştepe tesislerindeki makamında ziyaret ederek imzalanan sözleşme ile kulübe reklam sponsoru oldular.

Murat Ercan: “Ben bir Ankaragüçlü olarak sizlere gönülden teşekkür ediyorum”

Ziyarette yaptığı konuşmada sözlerine Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası seçimini kazandığı için Başkan Mehmet Yiğiner’i tebrik ederek başlayan Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan,” Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum her Ankaragüçlü’yü olduğu kadar beni de üzmüştü. Gerçekten Ankaragücü’ne verdiğiniz emekleri görmekteyiz. Ankaragücü’nü nerelerden aldınız, nerelere getirdiniz.

Bu büyük bir başarıdır. Ben bir Ankaragüçlü olarak sizlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Sincan Belediyesi olarak mevcut imkanlar dahilinde biz de kulübümüze destek olmak istedik diyen Başkan Murat Ercan,”Sincan Belediye şirketimiz SİNKENT ile Ankaragücü arasında imzaladığımız sözleşme ile bunu gerçekleştiriyoruz.

İlerleyen süreçte imkanlarımız ölçüsünde yardım ve desteklerimizi sürdürme arzusundayız. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Mehmet Yiğiner,” Ankaragücü’nün Ankara’nın takımı olduğunu, halkın takımı olduğunun” altını çizdiği konuşmasında: Bu camiaya gönül vermiş yüz binler var. Sincan Belediyesi’ne ve Sayın Başkan Murat Ercan’a teşekkür ederim. Tüm şehir bilinçlenmelidir. Ankaragücü ayağa kalktıkça bu şehir de ayağa kalkacak ve büyüyecektir” ifadelerini kullandı.