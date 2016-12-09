Sınav stresinden hat sanatı ile uzaklaşıyorlar

ADIYAMAN Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler, ebru ve hat sanatıyla sınav stresinden uzaklaşıyor.

Boş zamanlarında Resim ve İş Öğretmeni Şefika Yaman eşliğinde ebru ve hat sanatı öğrenen öğrenciler, hem zaman geçiyorlar, hem de sergi açmayı planlıyorlar.

Sosyal faaliyetlere önem verdiklerini belirten Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, yaptığı açıklamada, “Kredi Yurtlar Kurumu son dönemlerde sosyal kültürel faaliyetlerinde yanında öğrencilerimize ebru sanatı kursu verilmektedir. Geçen yıl bu kurslarımızı başlattık kurslarımız hız kesmeden devam ediyor. Ebru sanatımızda her kursta 25 öğrencimiz yararlanmakta ama aktif olarak kursumuza devam eden öğrenci sayımız 32 dir. Yapılan tasarımlar sene sonunda öğrencilerimizin görebilecekleri şekilde sergi olarak açıklıyor ve üniversitemizin farklı yerlerinde asılarak sergileniyor” dedi.

Resim ve İş Öğretmeni Şefika Yaman ise şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin talebi üzerine kursumuzu açmış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kurslarımıza olan ilgisi gün geçtikte artıyor. Buraya gelen öğrencilerimiz yoğun ders ortamlarının dışında boş vakitlerini ebru sanatına gelerek değerlendiriyorlar. Amacımız burada hem öğrencilerimize ebru sanatını öğretmek, hemde sosyal faaliyetlerini daha iyi şekilde değerlendirmeleri konularında onlara yardımcı olabilmek. Burada öğrencilerimiz, içlerinde gelen duygularını ebru sanatına döküyorlar. Onların bu azmi ve bu beceride bizleri son derece mutlu ediyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...