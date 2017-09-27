YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite sınavının artık tek aşamalı yapılacağını açıkladı. Yeni sistem ilk olarak önümüzdeki yıl uygulanacakmış.

Sınav sistemiyle oynayarak bir yere varılacağını sanmıyorum.

Doğru yaklaşım, Türkiye’nin hangi alanlarda işgücüne ihtiyacı varsa üniversitelere ona göre öğrenci alınıp yetiştirilmesidir.

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Çoğu üniversitemiz ne yazık ki “lüzumsuz adam” mezun etmekte birbiriyle yarışıyor.

Benim de mezunları arasında yer aldığım iletişim fakülteleri bunun çarpıcı bir örneğidir.

Hesap kitap yapılmadan açılan bu fakültelerin mezunlarının çok büyük bir bölümü ya işsiz dolaşıyor ya da pazarcılık gibi marjinal işlerle uğraşıyor.

Neredeyse her üniversite bünyesinde açılan hukuk fakülteleri için de benzer şeyler söylemek mümkün. Avukatlar arasında işsizlik sorunu çığ gibi büyüyor.

Bugün için en gözde mesleklerden biri kabul edilen doktorluk bile ardı ardına açılan tıp fakülteleri nedeniyle yakında gözden düşecek. Türk Tabipleri Birliği’nin tespitlerine göre sayıları 100’e yaklaşan tıp fakültelerinde nitelikli eğitim vermek giderek zorlaşıyor. 2023’te doktor sayısı 200 bini bulacak ve bunların bir kısmı işsiz kalacak.

Mühendislik fakülteleri, işletme fakülteleri, edebiyat fakülteleri de binlerce, on binlerce mezun verecek ama o mezunlar kolay kolay iş sahibi olamayacak.

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Türk eğitim sisteminde gerçekten reform yapılmak isteniyorsa atılacak adım durup durup sınav sistemiyle oynamak değil, önümüzdeki 30-40 yıl içinde hangi meslekten kaç kişiye ihtiyaç olduğunu belirleyip üniversitelere ona göre öğrenci almak ve onları uluslararası standartlara uygun biçimde yetiştirmektir.