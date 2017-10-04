Ekonomiden sorumlu Mehmet Şimşek uzun yıllar Maliye Bakanlığı yaptı. Şimşek’in Bakanlık Müsteşarı Naci Ağbal’dı. Ağbal son seçimlerde milletvekili seçildi. Şimşek Başbakan Yarımcısı, Ağbal da Maliye Bakanı oldu. Böylece Şimşek-Ağbal ikilisi son yılların tüm maliye politikalarına yön verdiler.

Bu yönetimin tahsilatlarını artırmak için vergi ödemelerinde, kalan borçları faizlerden arındırma, yapılandırma, öteleme, taksitlendirme, politikaları ön plana çıktı. Ancak so günlerdeki bazı vergilerdeki yüksek oranlı artış yapılacağı açıklamalarıyla işler bir anda tersine döndü ve eleştirilerin hedefi haline geldiler.

Bu ikiliye en son ve en sert eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “vergi artışlarında oluşacak yükün doğru hesaplanması gerektiğini” sözleri konuyu başka noktalara götürdü.

Bu süreci Cumhurbaşkanın “vergide doğru hesap yapılsın” sözleriyle bir araya getirirsek hem siyasetten hem de ekonomik açıdan, hatırladığımız kadarıyla, yakın zamanda koalisyon dönemlerinde bile böyle bir görüntünün yaşanmadığı söyleyebiliriz.

O zaman soralım, vergide yanlış hesaplar mı yapıldı ya da yapılıyor? Peki, yanlış yapıldığı, vatandaşa aşırı yük getirdiğini savunan ve Cumhurbaşkanının konuşmalarına yansımasına yol açan kimler? Bunları, bugün yarın yapacakları açıklamalarda, çıkacağı TV programlarında ortaya çıkarlar, görürüz.

Bize göre, “vergide doğru hesap” Maliye’ye verilmiş çok önemli ve bir o kadar da ağır eleştiri. Demek, vergi artışları gelişigüzel, ekonominin dengelerinden uzak, hatta ekonominin dengelerini ve geleceğini bozacak şekilde ayarlanıyor.

Cumhurbaşkanı ayrıca “ben yaptım oldu anlayışının ekonomi politikalarında yeri yok” diyor. O zaman yine soralım: Doğru hesap yapmayıp üstüne bir de “ben yaptım oldu? diyenler kimler? Hedef yine Şimşek-Ağbal yönetimimi?

Şimşek-Ağbal yönetiminin bu vergi artışlarını gerekçesini ve nerelerde harcanacağını net bir dille açıklamalılar. Motorlu taşıtlar vergisindeki yüzde 40 ile başlayan “makul orana indireceğiz” tartışmalarına “doğru vergi artış oranı hesabı, toplanan vergilerin doğru kaynaklara harcanması” eleştirilerinin eklenmesi, konu kontrol dışına çıkacak. Bu durumda sonucu kestirmemek zor değil.

Vergilerdeki bu belirsizlik gibi faiz konusu yine Cumhurbaşkanın gündemindeydi. Şunu hatırlatalım, Cumhurbaşkanın yüksek faizlere yoğun olarak yılın ilk aylarında dikkat çekmeye başlamıştı. O zaman faizler yüzde 12-15’deydi, bugün yüzde 15-20 bandına çıktı. Faizlerin yükselmesinde en büyük etkenin kamunun finansmanı ve bu bağlı borçlanma ihtiyacı. Bunu düşürmenin yolu tasarruf etmek.

Hep söylüyoruz, kamunun makam aracı, bina kiralamaları, turisti gezilere dönen yurt dışı ziyaretler, bunun için ödenen harçlarda kısıtlamalar, yatırımlarda öncelikli olanları tercih bile çok önemli kazanç sağlayacak.

2001 krizinden çıkarken ekonomi politikaların temelinde tasarruf vardı. Sonuç vermişti. O günün uygulamalarına bir göz atmakta fayda var, hem de gecikmeden. Hatırlatalım dedik.