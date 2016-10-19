Simpsonlar TV tarihinde rekor kırdı

Dünyanın en çok izlenen animasyon komedilerinden biri olan Simpsonlar (The Simpsons) 600’üncü bölümünü yayınlayarak ABD’de en uzun süre TV ekranlarında kalan dizilerden biri olarak tarihe geçti.

İlk defa 1989 yılında kısa bölümler halinde yayınlanma başlayan Simpsonlar, Cadılar Bayramı dolayısıyla çektikleri özel bölümle 600. yayınını gerçekleştirdi.

Tracey Ullman Show’un bir parçası olarak önceleri kısa bölümler halinde yayınlanmaya başlayan popüler animasyon çizgi film, izleyenlerin yoğun ilgisi üzerine komedi dizisi olarak 1989 yılında TV’lerde yayınlanma başladı

Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’den oluşan 5 kişilik bir Amerikan ailesinin maceralarını konu alan dizi, Amerikan kültürünü, televizyonunu ve toplumunu farklı şekillerde hicvediyor.

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