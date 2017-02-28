Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu üyesi öğrenciler, ortaokul 5 ve 6. sınıftaki öğrencileri, üniversiteli abla ve ağabeyleriyle buluşturarak üniversiteye kadar öğrenim görmeleri için özendirmek amacıyla ‘Minik Üniversiteliler’ projesini hayata geçirdi.

Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu’ndan öğretmenleri tarafından seçilen 20 öğrenci, 2 ay boyunca, hafta sonları Yaşar Üniversitesi’ne gelip gönüllü 22 üniversiteli gençle birlikte ders çalışacak, spor, kültür ve sağlık başta olmak üzere her konuda eğitilecek.

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Oya Erbaş, amaçlarının, minik öğrencilerin üniversite öğrencisi gönüllü abla ve ağabeylerini rol modelini almasını ve onları okumaya, hayatın ilerleyen dönemlerinde hedeflerinin olmasına teşvik etmek olduğunu belirtti. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu’ndan öğretmenleri tarafından seçilen 20 öğrenci, okullarından servisle alınarak Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gönüllü üniversitelilerle bir araya geldi. Abla ve ağabeyleriyle birlikte ders çalışan öğrenciler, daha sonra spor salonunda basketbol eğitimi aldı.

GÖNÜLLÜ ABLA VE AĞABEYLER

Gönüllü üniversiteli abla ve ağabeyleriyle birlikte yemek yiyen ve film de izleyen minik öğrenciler, yeniden servisle okullarına döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Abla-Ağabey-Kardeş projesinin kendilerine ilham olduğunu ifade eden Topluluk Başkanı Oya Erbaş, “Bu çalışmalarımızla, çocukların sosyalleşmesini, yaşamdan beklentilerini yükseltmelerini istiyoruz. Ayrıca, ders araçlarını kullanma istek ve yeteneklerini arttırmayı, kütüphane ve bilgisayar ortamlarında araştırma özelliklerini geliştirerek ödevlerini hazırlamalarına, iletişim becerilerinin karşılıklı olarak gelişmesine de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ailelerin de çocuklarının üniversite eğitimi almasını istemelerini, değişik kültürel aktivitelere öğrencilerle birlikte katılmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu

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