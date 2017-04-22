Doğası gereği siyasetin değişken olması gerekir… Her siyasi parti belli bir siyasi duruşa sahip olmalıdır… Ama bu onun omurgasıdır…

…Ve omurgası siyasi partinin her şeyidir…

Ne var ki, siyaset bir bakıma oyun gibidir de… Rakibin olası oyunlarını zamanında görmek ve buna karşı önlem almak şarttır…

İşte sırf bu denenle “değişkenlik” gerektirir siyasetin doğası… Sorun; Türkiye’de böyle siyasi partiler olmadan siyaset yapılmaya çalışılmasında…

AKP dışındaki siyasi partiler; hepimizin yıllardır bildiği ve artık hiç kimseyi şaşırtamayanlar… AKP ise “dünyada Türkiye yönelik rüzgârı” yakalayan ve bunu başarıyla kullananlardan oluşuyor…

Bunun dışında olup da, kendini öne atan ve sonuçta iki kez AKP’nin ekmediğine yağ süren MHP’yi de unutmamak gerek bu arada… AKP’yi iktidara getiren seçimi hazırlamak da, asıl hedef olan tek adamlığı onun liderine altın tabakta sunmak ta, Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP’nin başarısı(!) oldu…

16 Nisan’daki referandum sonrasında, kimler durumdan memnun peki..?

Yanıtlanması hiç de kolay olmayan bir soru bu… En çok memnun olacağını sandığınız kimselerin yüzündeki endişeli ifadeye bir bakın… Onlar tam umduğunu bulamayanlar… Ama bu arada “ne olduğunu tam anlamadan” memnun olan kuru kalabalık da var…

Asıl önemli olan, baştan beri “hayır” diye yırtınan muhalefet cephesinin durumu…

Süreç içinde olanlar ve hala olmaya devam eden gelişmeler, bizi çok acı bir gerçekle yüz yüze getiriyor…

Eğer Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaksa maksadımız, bir an önce “sağlıklı, işleyen, ne yaptığını bilen ve sonuç alan” muhalefet partilerine muhtacız… Gerekiyorsa mevcutların birleşimiyle, gerekiyorsa mevcutları dağıtarak kurulacak yeni partiler…

Eğer toplayarak kurulan bir parti iktidar olabiliyorsa, yeni bir muhalefet de, “onu hizaya getiren güç” olabilir…

Tek koşul, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerinden sapmamaktır… Yol göstericimiz ise “Gençliğe Hitabe”dir..!

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