Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Fatma Köse açıklamasında,”Şimdi de bir bahane buldular, OHAL diye…Kadın haklarını savunan, kadınların örgütlü mücadelesinin olmazsa olmazı olan kadın derneklerini de, mühürlemek bu bahane ile şahane oldu onlar için. Hükümetin insan haklarını savunan kimselere tahammülü yok” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basına açıklamalarda bulundu. Köse’nin açıklamaları şöyle:” Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü , yani bugün dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve çocukların çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları ve giderek artan her türlü şiddet ve cinsel istismarı bir kez daha hatırlatma günüdür. Yani bugün kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadına hem de tüm topluma dayatılan ideolojik bakıştan, çağdışı ve gerici anlayıştan, ekonomik koşullardan, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerden ayrı tutulamayacağı gerçeğini dünyanın gündemine tekrar tekrar taşıma günüdür. Yaşadığımız coğrafyada; Kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolojik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ve öldürülmektedir. Tacizciler, tecavüzcüler ve kadın katilleri tahrik indiriminden yararlanmakta ve hatta serbest bırakılmaktadır. Medyatik bir özelliği yok ise, ne basında ne de bültenlerde yer almaktadır. Ülkenin gündemi o kadar ağır ki! Kimsenin vakti yok cinayetleri önlemeye… Aslında kimsenin niyeti de yok! Şimdi de bir bahane buldular, OHAL diye…Kadın haklarını savunan, kadınların örgütlü mücadelesinin olmazsa olmazı olan kadın derneklerini de, mühürlemek bu bahane ile şahane oldu onlar için. Hükümetin insan haklarını savunan kimselere tahammülü yok…Kapattılar çünkü; Kadın, üstelik örgütlü kadın, haklarının varlığının bilincinde kadın, en büyük tehlike onlar için, bilmiyorlar ki! Kadın hareketi mühürlenemez.! Bunca olumsuzluk karşısında, her ne olursa olsun, Cumhuriyet Halk partisi ve kadınları olarak, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz…Kadını erkekle eşit görmeyen, toplumsal yaşamda yok sayan siyasal anlayışa ve onun karanlığına asla teslim olmayacağız…Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkarak, topluma ve bizlere dayatılmak istenilen gerici cinsiyetçi yaşam tarzını reddediyoruz. Yasaklarla, mühürlerle, bizi uzaklaştırmak istedikleri alanlarımıza sokaklarımıza sahip çıkıyoruz…Bu ülkenin Cumhuriyete inançlı, Özgür ve güçlü bireyleri olarak, örgütlenerek ve dayanışarak,kadın cinayetlerine, tacize tecavüze, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz CHP’li kadınlar olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, kadın mücadelesinin ve örgütlü birlikteliğinin önemini bir kez daha yinelerken; eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidarlara karşı, eşit ve özgür yarınlar için mücadelemizi örgütlülüğümüzden aldığımız güç ve cesaretle devam ettireceğimizi ifade ediyor Kadına Yönelik Şiddete karşı verdiğimiz bu mücadelede, sevgiyi, saygıyı, güveni ve umudu örgütleyerek “Umut Var Biz Varız!” diyoruz.”

