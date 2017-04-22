CHP, referandumun iptali için enerjisini boşuna harcıyor. Anayasa’nın 79’uncu maddesinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz” hükmü durdukça böyle bir iptal söz konusu olamaz.

Şu aşamada CHP’nin yapması gereken en doğru hareket, 2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı bulmaktır.

Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday göstererek yapılan hata bu kez tekrarlanmamalı, toplumun geneline hitap eden bir aday belirlenmelidir.

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Öyle bir aday ki;

Geçmişinde hiçbir şaibe bulunmamalıdır.

Öyle bir aday ki;

Sağcısına da, solcusuna da sempatik gelmelidir.

Öyle bir aday ki;

Sadece bizde değil dünyada da tanınmalıdır.

Öyle bir aday ki;

Mütevazılıktan hiç taviz vermemiş olmalıdır.

Öyle bir aday ki;

Demokrasiyi tüm ruhuyla hissetmelidir.

Öyle bir aday ki;

Hukuktan bir milim bile sapmamalıdır.

Öyle bir aday ki;

Temel insan haklarını her şeyin üstünde tutmalıdır.

Öyle bir aday ki;

İçte ve dışta kavgadan uzak, uzlaşmaya yakın durmalıdır.

Öyle bir aday ki;

Türk’e, Kürt’e de, Laz’a da, Azeri’ye de sıcak gelmelidir.

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Yazıyı buraya kadar okuyanların şu soruyu sorduğundan eminim:

“İyi söylüyorsun kardeşim de, böyle adayı nereden bulacağız?”

Evet, çok haklı bir soru…

Böyle bir aday olabilir mi?

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İki gün önce kalabalık bir dostlar sofrasında yemek yiyorduk.

Birden aklıma, Adil Gür’ün kamuoyu araştırmasından biraz daha ciddi bir araştırma yapmak geldi ve sofradakilere şu soruyu yönelttim:

“Sizce 2019’da Erdoğan’ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak kim çıkarılabilir?”

Verilen cevapları değerlendirdiğimde, 2015’te Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın öne çıktığını gördüm…

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Ne dersiniz sevgili CHP’liler…

Üzerinde düşünmeye değmez mi?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...