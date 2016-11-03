Silopi’ye gidecek askeri konvoy, Gaziantep’ten ayrıldı

ANKARA ve Çankırı’dan, Şırnak’ın Sinopi İlçesi’ne sevk edilen 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Barış Gücü bünyesindeki tank ve zırhlı araçların oluşturduğu 17 TIR’lık konvoy, geceyi Gaziantep’te geçirdikten sonra öğle saatlerinde kentten ayrıldı.

Irak’ın Musul kentinin terör örgütü IŞİD’den temizlenmesi için başlatılan harekatın ardından sınırdaki Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne Ankara ve Çankırı’dan sevk edilen 28’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’na bağlı birliklerin oluşturduğu 15 tank, 1 çekici ve 1 vinçten oluşan 17 TIR’lık konvoy dün gece Gaziantep’e ulaştı. Geceyi kentteki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın General Hayri Ataman Kışlası’nda geçiren konvoyda yer alan iş makineleri ve kamyonlar sabah saatlerinde, tanklar ise öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Silopi’ye hareket etti.

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