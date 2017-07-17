Silivri’de düzenlenen 2’nci Lavanta Hasat Şenliği’nde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, tarımsal alanların üzerine bina kurulmasına karşı olduklarını vurguladı.

Silivri’de dün akşam düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği’nde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Kent ve kent çevresi tarımda yerel yönetimlere model olan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ndeki 250 dönüm alandan sembolik olarak 5 dönümde ekilen, 1 dönümünden yaklaşık 200 kilo hasadı yapılan ve ortalama 12 kilo yağ alınan lavanta bitkisinin hasat programına akademisyenler, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

“Üzerimize akıp gelen İstanbul’un gözü dönmüş arsa rantçılarına ‘Dur’ diyeceğiz”

Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Tarım Yoksa Gelecek Yok” sloganıyla yola çıktıklarını, ilçe sakinlerini tarımsal üretime teşvik etmeyi, geleneksel tarımın yanı sıra alternatif bitkilerle bölge çiftçisinin katma değeri yüksek ürün yetiştirmesini amaçladıklarını anlattı. Başkan Işıklar, “Bu kadar büyük, verimli topraklara, bu kadar büyük zenginliğe sahip bir ülkede tarımdaki zenginleşmeden başka kurtuluş olmadığını görmemiz gerekiyor” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Işıklar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu topraklar, üzerine bina yapılarak feda edilemez. Değerleri birkaç kişinin cebine koyduğu ranttan çok daha fazladır. Gıdadan, tarımdan, üretimden kopmuş bir millet her türlü hastalığa belaya açık hale gelir. Günümüzde, ‘Büyüyünce çiftçi olacağım’ diyen bir çocuk kaldı mı? Oysa çiftçilik dünyanın en zengin, ve eski mesleğidir. Binlerce insanımıza aromatik bitkileri nasıl üreteceğini kurslarını veriyoruz. Bundan sonra bu kurslardan edinilen bilgi ile bu toprakları katma değeri yüksek hale getireceğiz. Dünyanın geleceğinin en önemli tarım sanayiini İstanbul’un yanı başına, Trakya’ya kuruyoruz. Üzerimize akıp gelen İstanbul’un gözü dönmüş arsa rantçılarına dur diyeceğiz.”

Lavanta hasadı yapılan alana lavanta suları püskürtüldü. Lavanta yağ damıtılması, lavanta sabunları, nikah şekerleri, takı tasarımlarının yapıldığı şenlikte, konuklara melisalı limonata, lavanta çayı, köy ekmeği ve köy peyniri ikram edildi.

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