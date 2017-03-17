MERSİN’in Silifke İlçesi’nde yılın ilk hasadı yapılan erik, İstanbul’daki manavlarda tüketiciye ulaşmaya başladı. Bayrampaşa Meyve Sebze Hal’inde 60 gramlık paketlerde yaklaşık 20-25 liraya alıcı bulan eriklerin manav fiyatı 35 lirayı buluyor. Ancak kilo ile satış yok. 60 gramlık paketler kilo hesabına vurulduğunda eriğin fiyatı manavda 583 liraya kadar ulaşıyor.

HALDE 60 GRAMI 20-25 LİRA

İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hal’ine ulaşan erik yaklaşık 300-350 liraya alıcı buldu. İstanbul Hal’inde Akdeniz Bölgesi’nden gelen ürünleri İstanbul’daki çeşitli market ve manavlara dağıtan Nusret Özçelik, Silifke bölgesinden gelen 2 kutu eriği göstererek “Silifke bölgesinden bugün ilk kez geldi. Üreticiler çok emek verdiler, bu anı uzun zamandır bekliyor. Bazen sabahlara kadar ürünlerinin başında beklediler. Ve hasat nihayet başladı” dedi.

Eriğin 60 gramlık paket halinde satıldığını söyleyen Özçelik, “60 gramlık paketlerin hal fiyatı şu anda 20-25 lira arasında. Pahalı olduğu için kilo bazında alan olmuyor. Kilo olarak hesap edersek de yaklaşık 350 lira civarında” diye konuştu. Çilek, muz gibi sezonu olmayan ürünler ile ananas, avakado, mango gibi ithal ürünlerin fiyatlarının da yüksek olduğunu belirten Özçelik, “Eriği hamileler, maddi durumu iyi olanlar talep ediyor. Ortaköy, Bebek, Nişantaşı gibi yerler alıyor. Ama İstanbul’un her yerinden müşteriler de alıyor” dedi.

MANAVDA 60 GRAMI 35 LİRA

Halden İstanbul’un çeşitli manav ve marketlere dağıtılan eriğin fiyatı daha da yükseliyor. Bebek semtinde bir manavda aynı paketlerde satılan eriğin fiyatı 35 liraya çıkıyor. Manava 10 adet ulaşan erik paketlerinden bir tane kalmış durumda.

MERSİN’DE KİLOSU 300 LİRA

Bu arada Mersin’in Silifke İlçesi’nde yılın ilk hasadı yapılan örtü altı erik kilosu 300 liradan alıcı buldu. İlçeye bağlı Atakent Mahallesi’nde yapılan ilk hasat ürünü erikler, 100 gramlık kaselere konularak İstanbul’a getirildi. Kilosu 300 liradan alıcı bulan erik üreticisinin yüzünü güldürdü. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, Türkiye’nin ilk turfanda eriğinin Silifke’de üretildiğini ifade ederek, “Göksu Vadisi köylerindeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile sahile yakın kesimlerdeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapılıyor. Üreticilerimize ve tüketicilerimize sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Bugün örtü altı erik hasadına başlamış bulunmaktayız. Çiftçilerimizin inşallah yüzü güler ve vatandaşlarımız istediği fiyata yer” dedi.

Atakent’te erik seracılığı yapan üretici Meryem Topçu ise, “Emeğimin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Çocuk gibi büyütüyoruz, bakıyoruz. Allah tüm üreticilerimizin yardımcısı olsun. Bugün 50-60 kiloluk hasat yaptık. Sezonumuz hem tüketicilere hem de üreticilere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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