Silahları doğrudan ABD’den alıyoruz

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EL Kaide’den ayrılarak adını Fetih el Şam olarak değiştiren ve Washington yönetimi tarafından terörist olarak nitelendirilen El Nusra örgütü, ABD’nin kendilerine başta BGM-71 TOW tanksavar füzeler olmak üzere çok sayıda silah gönderdiğini duyurdu.

Haftalık Alman dergisi Focus’tan Jürgen Todenhöfer’a konuşan Abu al-Ezz kod adlı örgüt komutanı, silahların ABD, Rusya ve BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen El Nusra’ya verilmesine herhangi bir örgütün aracılık edip etmediği sorusuna, “Füzeler, doğrudan bize verildi. Amerikalılar bizim yanımızda” cevabını verdi.

ESAD’I DEVİRİP ŞERİAT DÜZENİ KURMA PLANI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümeti kastederek, “Rejim devrilene kadar savaşacağız” diyen El Nusra komutanı, amaçlarının şeriat kurallarıyla yönetilen bir İslam devleti kurmak olduğunu ve herhangi bir laik devleti tanımayacaklarını ifade etti.

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Amerikan yönetimi, El Kaide’den ayrıldığını ve ismini değiştirdiğini açıklayan El Nusra’nın kendileri için hala terör örgütü olduğunu vurgulamıştı.

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