Türkiye’de bireysel silahlanma korkunç boyutlara ulaştı. Çoğu ruhsatsız milyonlarca silah var insanların elinde. Ve bunların ne zaman, kimlere karşı patlayacağı belli değil.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’ndeki olayda da gördük.

Bir araştırma görevlisi, 4 çalışma arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Daha önce de benzer olaylar yaşandı.

Örneğin, 25 Haziran 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir teknisyen, aralarında sorun olan 4 eczacıyı silahla vurarak öldürmüştü.

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Büyük sorunlar radikal çözümler gerektirir.

Eğer Türkiye’de her 5 saatte bir kişi cinayete kurban gidiyorsa ve bu cinayetlerin yüzde 67’si tabanca ve tüfeklerle işleniyorsa yapılacak şey şudur:

Bir kanun çıkarılır ve halkın elindeki silahlar toplanır.

Silahını kendi isteğiyle getirip devlete teslim edenlere herhangi bir ceza verilmez.

Ancak silahı olup da teslim etmeyenler yakalandıklarında 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılır.

İkinci adım, silah kaçakçılığına karşı etkin önlemler almak, bu kaçakçılığı yapanlara 20 yıldan az olmayacak şekilde cezalar vermektir.

Ve, üçüncü adım:

Ruhsatlı silah taşımak da sınırlandırılmalıdır.

Söz konusu silahları mutlaka taşımaları gereken görevliler ise her yıl akıl sağlığı kontrolünden geçirilmelidir.

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İlgili kurumlar sorunları seyretmemeli, çözmek için elinden gelen gayreti göstermelidir.

Devlet olmanın gereği budur.