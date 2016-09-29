Silah tüccarlarının pazarı: Suriye

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Ateşkesin sona ermesinden sonra Suriye’de Halep kentine yapılan saldırıların artması dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesi harekât yapması kuşku yok ki Suriye Cehennemi’nin en haklı uygulamasıdır.

Başta Amerika ve Rusya olmak üzere birçok ülke Suriye gibi Ülkerlerde meydana gelen iç çatışmalar nedeniyle ellerini ovuşturmaktadır.

Çünkü silah sanayileri için bulunmaz bir Pazar oluşmaktadır.

Bakın Amerika’da yeni konsept Suriyeli muhaliflere daha güçlü silahlar verilmesini içeren B Planı’nı uygulamaya koyması gündeme geldi.

Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin “Türkiye ve Suudi Arabistan dâhil olmak üzere, bölgesel müttefiklerine, isyancılara daha güçlü silah sistemleri sağlamada yeşil ışık yakmayı değerlendirdiğini” yazdı.

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İşte delili, Amerikan Savunma Sanayi Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki müttefiklere yani PYD ve YPG gibi örgütlere daha güçlü silah sistemleri verecek.

Amerika Yönetimi tamamı özel sektör tarafından üretilen bu güçlü silahları satın alacak ve Suriye’ye gönderecek.

Peki, Türkiye bu silahları alacak diyelim de PYD ve YPG’ye verilmesine karşı nasıl bir tavır sergileyecek?

Uçaksavarları dahi Suriye’deki müttefiklerine göndermeyi düşünen Obama yönetimi bu şekilde Rus uçaklarına karşı müttefik Suriye örgütlerine güç vermeyi hedefliyor.

Amerika bu planlamaları yaparken Rusya durur mu?

O da elbette bugüne kadar sahip çıktığı Esad rejimine askeri destek vermek için Amerika’dan aşağı kalmayacaktır.

Rusya’da daha gelişmiş silahları Esad yönetimine satarak hep sahip çıkacak, hem de savunma sanayine katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de PKK’nın, Suriye’de DEAŞ, PYD/YPG’nin kullandığı silahları bu terör örgütlerine kimler sağlıyor?

Silah üreticisi ülkeler tabii ki.

Suriye, Irak, Tunus ve Libya gibi ülkelerde “Arap Baharı mı” yoksa “Arap Silah Pazarı mı” oluşturulmak istendiği yaşanan savaş ve terör olayları ile ortaya çıkıyor.

Amaç çok net ortaya çıkmıştır ki hedef demokrasi değil, silah pazarı oluşturmaktır.

Terör örgütlerinin de ayni pazarın müşterileri olduğu çok açıktır.

Türkiye’nin terörle mücadelede harcadığı milyar dolarlar içerisinde en büyük pay da silah ve mühimmat harcamalarıdır.

Silah üreticisi dev ülkeler terör ve iç savaşlar bitsin isterler mi?

Elbette istemezler.

Tablo budur.

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