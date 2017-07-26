Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Sıla’nın 5 günlük Harbiye konser serisinin dördüncüsü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti.

Harbiye’de dördüncü gününde de binlerce kişiye konser veren Sıla, 3 saatten fazla sahnede kaldı ve 40 şarkı seslendirdi.

Konsere “Bugün Harbiye’de dördüncü günümüz ve ben her geçen gün bu coşkulu kalabalık karşısında biraz daha mutlu oluyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.” sözleriyle başlayan pop müziğin başarılı sesi, Harbiye’deki dördüncü gecesinde de Açıkhava’yı merdivenlerine kadar dolduran kalabalığa teşekkür etti. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Sıla, performansı ile bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Gecenin sonunda konfeti yağmuru eşliğinde ‘’Afitap’’ isimli parçasına bis yapan başarılı sanatçı, dördüncü günde de kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere bir kez daha teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Konseri izlemeye gelenler arasında olan Ahmet Kural, Funda Arar, İpek Tanrıyar, Merve Özbey gibi isimler en ön sıradan izledi.

HARBİYE’NİN ARDINDAN EGE’Yİ SALLAYACAK

Harbiye’deki 5 günlük konser maratonunun ardından Ege turnesine çıkacak olan Sıla, sırasıyla Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’deki hayranlarıyla buluşacak. Heybeden Şarkılar serisiyle büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, Harbiye’den sonra Ege akşamlarını da renklendirecek.

1 Ağustos Salı

Sıla Heybeden Şarkılar

Ayvalık Amfi Tiyatro

2 Ağustos Perşembe

Sıla Heybeden Şarkılar

Altınoluk Amfi Tiyatro

4 Ağustos Cuma

Sıla Heybeden Şarkılar

Çeşme Amfi Tiyatro

5 Ağustos Cumartesi

Sıla Heybeden Şarkılar

Bodrum Antik Tiyatro

6 Ağustos Pazar

Sıla Heybeden Şarkılar

Marmaris Amfi Tiyatro