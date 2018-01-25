Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı.

Sıla Türküleri adıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Yavuz Şanlı yönetimindeki koro hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken zaman zaman da solo olarak solistler birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.

Kültürel faaliyetlere özel önem verdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu güzel konser için konservatuarımızın öğrencilerine, koromuza, solo söyleyen sanatçılarımıza ve saz üstatlarına hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Siz değerli izleyicilerimiz de birçok eserde sanatçılarımıza eşlik ettiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.” dedi.