Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Sıla, bu yaz Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile 5 gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

Sevenleri tarafından heyecanla beklenen 5 günlük konser serisin ilk iki gün biletleri şimdiden tükenen Sıla, konserlerinde on binlerce hayranıyla bir araya gelecek.

Sıla’nın bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği ‘Heybeden Şarkılar’ konser serisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İki gün yapılması planlanan konserin biletleri günler öncesinden tükenince konser maratonunu 5 güne çıkaran Sıla, Harbiye’de hayranlarıyla buluşmaya gün sayıyor.

Bu yıl alışılagelmiş konser repertuvarının dışında özel bir seçki hazırlayan Sıla, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkıları da seslendirecek. 5 gün boyunca Harbiye’yi sallayacak olan Türk popunun yıldız ismi, İstanbullulara müzik ziyafeti verecek.

TARİH: 22- 23- 24- 25- 26 Temmuz 2017

SAAT: 21.15

YER: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu