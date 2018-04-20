Kentin birçok önemli güzergâhında yapılan çift sıra park işgali trafiği düğümlüyor. Park sorununun en çok yaşandığı yerlerin başında Çankaya, Ulus ve Demetevler geliyor.

Ankara’da her geçen gün artan araç sayısı ile birlikte ‘trafik ve otopark sorunu’ da büyüyor. Tunalı Hilmi Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, Demetevler, İvedik Caddesi, Vatan Caddesi ve Demetevler Birinci Cadde başta olmak üzere kentin birçok ana arterlerinde araçların çift sıra park edilmesi de kazalara davetiye çıkarıyor.

Esnaf ve Vatandaşlar Durumdan Muzdarip

Çift sıra park sonucu kaynaklanan trafik sıkışıklığı özellikle mesai saatlerinde sorunlara yol açıyor. Ortaya çıkan durumdan esnaflar şikâyetçi olurken sorunun yolların dar olmasından ve otopark sayısının neredeyse yok denecek kadar az olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Esnaflar dükkânlarının önlerine park eden arabalar yüzünden mal giriş ve çıkışlarında sıkıntılar yasadıklarını dile getirdiler. Otobüs ve dolmuş şoförleri de duraklara park edilen araçlar yüzünden yolcu indirip bindirmede sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Engelli Vatandaşlara Engel Oluyor

Vatandaşlar şehrin bazı bölgelerin de de araçların kaldırımlara park edildiği ve özellikle engelli vatandaşlar ve okula giden çocukların büyük sıkıntılar yaşadığı belirtilerek, araçlarını park eden sürücülerin engelli rampalarına ve yaya geçitlerine park etmemeleri istendi.

Kaldırımlara park edilen arabalar ve çukurlar yüzünden zor anlar yaşayan engelli- engelsiz tüm vatandaşlar yetkililerin bu araç sahiplerine ceza uygulamasını ve konunun daha sıkı takip edilmesi gerektiğini belirttiler.

Akülü engelli aracıyla dışarıya çıkan engelli vatandaşlar için kaldırımların uygun olmadığını ifade eden vatandaşlar belediye yetkililerinin bu konuya daha duyarlı olmalarını istedi.

Çözüm Trafik Denetlemesi

Sorunun trafik denetlemelerinin artırılması ve sürücülerin daha duyarlı davranmalarıyla çözülebileceğini belirten esnaf ve vatandaşlar araç sayısının fazla otopark sayısının da az olmasına dikkat çekti.