Sıkıntılı bir süreci geride bıraktık

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda Tokatspor’u 2-0 yendikleri karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “ Önceki iki hafta sıkıntılı bir süreçti bizim için. İnegöl’de iyi oynayıp kaybetmiştik” dedi.

Taşdemir, “Geçen hafta da kendi sahamızda iyi oynamadık ve 2-1 kaybettik. 6 hafta geride kaldı. Tek kötü maçımız geçen haftaydı. Bunların hepsi futbolda var, lig uzun bir maraton 6 haftası geride kaldı. Tokatspor karşısında daha organize oynadık, mücadele ettik, bulduğumuz pozisyonları da gol yaptık. Kazandığımız için mutluyuz.”

Tokatspor’u da değerlendiren İsmet Taşdemir, bu takımın en büyük sıkıntısının sakatlıklar olduğunu söyledi ve “Eksiklerinin olduğunu biliyordum. İyi oyunculardan kurulu bir ekip ama sakatlıkla mücadele ediyor, bu sorun giderildiğinde çok daha iyi bir Tokatspor olacağını düşünüyorum. Harika bir atmosfer var, güzel bir maç oldu. Taraftarların birlikte güzel tezahüratları oldu. Sadece futbol konuşuyoruz ama onun haricinde ülkede üzücü olaylar var, maçtan önce haber alıyoruz yüreğimiz parçalanıyor, bazen yaptığımız işten keyif almıyoruz. İşte taraftarların böylesi birlikteliği, güzel mesajları iyi oluyor.” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...