Terörle mücadele polisleri Siirt’te terör örgütüne ağır darbe vurdu. Bir ahırda 10 bin 463 biksi, 1063 M-16, 1522 keleş, 518 uçak savar fişeği ile birlikte birçok mühimmat ele geçirildi.

Siirt’te terör örgütüne ağır darbe vuran polislerimizi Twitter hesabından asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar attığı tweetle duyurdu.

Abdullah Ağar’ın attığı o tweet:

TERÖRLE MÜCADELE POLİSLERİMİZ Siirt’te bir ahırda 10 bin 463 biksi, 1063 M-16, 1522 kaleş, 518 uçsvr fişeği ile birlikte bir sürü malzeme ele geçirmişler. Sonra da mermilerle aşağıda gördüğünüzü yazmışlar. Sağol, Varol, Dağol “Asker-Polis-Jandarma-Korucu HEPSİ BİR” MEHMETÇİK.

Abdullah Ağar kimdir?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara’da tamamlayan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.

Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tim komutanı olan Ağar, Bestler/Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak, Azerbaycan gibi birçok bölgede çok önemli görevlerde bulundu.

Yüzbaşı olarak emekli olan Abdullah Ağar’ın, 5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Bir Millet Uyanıyor – 7 Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı, Türk Komandoları: Silahın Zülfikar’ın Olsun Mehmetçik, Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı, Toprak Mehmet’e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Işid ve Irak – Beled el-nifak vel şikak! isimli toplam 7 kitabı bulunuyor.