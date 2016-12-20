Sihirli Flüt ’ten Yenimahalle’de muhteşem final

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, “Sihirli Flüt” ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı festivali, Kutluer ve Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası ile Beatles ve Elvis Presley’in dünyaca ünlü şarkılarıyla noktalandı.

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen festivalin kapanış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, İhsan Doğramacı’nın kızı ve eşi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anlamlı parça büyük alkış aldı

Konser, Kutluer’in İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde kaydettiği “World of Lullabies” (Ninniler Dünyası) albümünden, John Lennon’ın meşhur parçası “Imagine” ile başladı.

“Barışla, aşkla ve müzikle yürüyelim hep beraber”

Kutluer daha sonra pop dünyasının klasikleşmiş eserleri “Beatles” ve “Elvis Presley”in unutulmaz parçalarını, New York’ta yaşayan, 200’ün üzerinde CD kaydı olan, besteci, aranjör, piyanist ve şef olarak yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınan Peter Breiner’ın uyarlamasıyla Bilkent Yaylılar Orkestrası’na yan flütüyle eşlik etti.

Muhteşem performansıyla büyüleyen Kutluer, konser sonunda ayakta alkışlandı. Katılımcılara ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür eden Kutluer, “Barışla, aşkla ve müzikle yürüyelim hep beraber” dedi.

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