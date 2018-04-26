Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından bu yıl ikincisi yapılan “Çocuk Şenliği Festivali” Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Çocuklarla ilgili çalışmalara destek veren Çankaya Belediyesi, SGDD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Çocuk Şenliği Festivali”ne de katkı sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe Türk çocukların yanı sıra sığınmacı ve göçmen çocuklar katıldı. Festivalde ünlü sanatçı Sertab Erener de konser verdi. Başta Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı çocuklar olmak üzere farklı ülkelerden iki binin üzerinde çocuğun hep bir ağızdan eşlik ettiği Erener’in şarkılarıyla daha da keyifli hale gelen festivalde, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu öğretmenlerinin eşlik ettiği Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah korosu da sahne aldı.

Konserin yanı sıra oyun ve etkinlik alanlarında da gönüllerince eğlenen çocukların coşkuları görülmeye değerdi.