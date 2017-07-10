Dünyanın dört bir yanı, nükleer silahlarla dolu. Bu bilinen ya bilinmeyenler? Elin oğlu teknolojinin doruğunda… Daha kim bilir ne silahlar ürettiler de, zamanını bekliyorlar.

Peki bir savaş olsa (Allah korusun. S.T) bizim durumumuz ne olacak? Oturduğumuz apartmanların sığınak diye ayrılmış mekânları depo olarak kullanılmaktadır, imdat sirenleri çaldığında vatandaş korunmak için nerelere sığınacaktır? Dairesinden başlarını çıkaramayacaklarından emin olabiliriz. Onun içinde ailenin tüm bireyleri için gaz maskeleri bulundurmak şart olmuştur.

Soruyorum; Hangi yerleşim birimimizde bört başı mamur bir sığınak vardır? Hiç sanmıyorum çünkü, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa’da var mı ki, diğer vilayetlerde olsun. Kanun koyucular belediyelerin sığınak ve seferberlikte tüm ihtiyaçları almalarını şart koymuştur. Hey hat hangi belediye bu kanunları yerine getirmiş olabilir?!?

Vatandaş her zaman olduğu gibi, yüce Allah’a emanettir.