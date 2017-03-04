Sigara sadece içene değil, herkese tehlike saçıyor

Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, sigara dumanının, sigara içilecek alanların kısıtlı olması nedeniyle pasif içicilere daha çok zarar verdiğini söyledi.

Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Yeşilay Haftası’nda ciddi sağlık problemlerine neden olabilen sigaranın olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Uyanık, “Son zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı uyuşturucu, alkol ve özellikle yüksek oranlarda tütün gibi maddelerin kullanımından dolayı toplum olarak ağır bedeller ödüyoruz.

Sigara dumanı, denetim ve duyarlılığın istenilen düzeyde olmaması, sigara içilecek alanların kısıtlı olması nedeniyle, çok daha aktif, tehlikeli bir ajan olarak, pasif içicilere daha çok zarar veriyor” dedi.

En büyük zararı kuşkusuz bebek ve çocuklar görüyor

Bebek ve çocukların, yetişkinlere göre tütün dumanından daha büyük zarar gördüğünü söyleyen Uyanık, “Astım, bronşit, pnömoni, kulak enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, gelişme geriliği, çocukluk dönemi kanserleri riski artmaktadır.

Kadınlarda kısırlığa kadar gidebilen doğumsal hastalıklara yol açıyor. Sigara kullanan veya sigara dumanına maruz kalan kadınlarda, adet düzensizliği, infertilite(kısırlık), dış gebelik, düşük, erken doğum, erken menopoz görülmekte, akciğer ve kalp damar hastalıklarına, özellikle meme kanseri olmak üzere kanser gelişmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

Erkeklerde mesane kanseri riskini önemli oranda artırıyor

Uyanık, sigara dumanının erkeklerde, sperm hareketi, canlılığı ve sayısını azaltarak kısırlığa neden olduğunu dile getirerek “Prostat, mesane kanserlerine eğilimi arttırması, göz ardı edilmemesi gereken önemli etkilerdir.

Sigara birçok organ hastalığına neden olabiliyor. Sigara dumanındaki katran, diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi, diş çürükleri, kötü ağız kokusu yanında, dudak, yutak, gırtlak kanserlerine neden olmaktadır.

Bronş ve akciğer fonksiyonlarını bozarak, öksürük, balgam, solunum zorluğu ile, astım, zatürre(pnömoni), verem(tüberküloz), tıkayıcı akciğer hastalığı(KOAH) ve akciğer kanserine zemin hazırlamaktadır.

Akciğer kanserlerinin yüzde 95’inden sorumlu tutulmaktadır. Hatta sigara, pasif içicilerde bile aynı etkileri yapmaktadır. Sindirim sistemine de çok zarar vermektedir.

Kronik gastrit, mide ülseri, reflüye sebep olmakta, yemek borusu, mide ve pankreas kanseri gelişme riskini yüzde 10-30 arttırmaktadır. Kadın ve erkeklerde ürogenital sistem fonksiyonlarına çok zarar verdiği gibi, mesane kanseri görülme sıklığının 3-5 kat artmasına neden olmaktadır.

Sigara içenlerde, damar sertliği, hipertansiyon, kalp ritm bozuklukları, damar tıkanıklıkları, kalp krizi daha çok görülmektedir( kalp krizi 3 kat daha fazla).

Ayrıca, merkezi sinir sistemindeki yaptığı hasarlarla, erken bunama, felç ve beyin kanamalarına yol açmaktadır.

Sigara içindeki kimyasal maddeler, vücudun bağışıklık sistemini bozarak, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara direnci azaltırlar.

Böylece daha sık ve ağır enfeksiyonlara yol açarak, tedavilerinin zor ve uzun sürmesine sebep olurlar” şeklinde konuştu.

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