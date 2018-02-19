Sigaranın hayatımıza bir sürü olumsuz etkisi var. Sigara içme özenti ile başlıyor, zamanla alışkanlık haline dönüşüyor, giderek bağımlı hale getiriyor ve tutsak ediyor.

Erdoğan Akdemir bir eğitimci. Hayatını eğitime ve sigaraya karşı açtığı savaşa adadı. Akdemir sigara ve zararlarını tüm yönleriyle ele alan araştırmalar yaptı. Bu araştırmalarını, her fırsatta Türk halkı ile paylaşma çabası içinde oldu. 40 yıl 4 aylık memuriyet hayatından sonra 2010 yılında emekli oldu ancak sigaraya karşı açtığı savaşı sonlandırmadı.

Emekli öğretmen Erdoğan Akdemir’in akademik nitelikte yazdığı sigara makalesini herkes okumalı. Bu nedenle Akdemir’in ‘BİR DE BURADAN YAK ! SİGARANIN GERÇEK YÜZÜ‘ makalesini yazı dizisi şeklinde siz değerli okurlarımızla paylaşmak istedik.

Yazı dizimizin ilk bölümü giriş niteliğinde. İlk bölümde günümüz insanını tehdit eden tehlikeler nelerdir, sigara tüketimi, ülkemizde sigara tüketimi ve sigara içilmesinin nedenlerine baktık.

GÜNÜMÜZ İNSANINI TEHDİT EDEN TEHLİKELER NELERDİR ?

Eminim ki çoğu insanımız bu soruya şu cevapları verir:

Hava, su, çevre kirliliği

Küresel ısınma, kuraklık

Doğal afetler (Başta deprem olmak üzere, sel, toprak kayması, çığ, kasırga…)

Büyük yangınlar

Kazalar (Başta trafik kazaları olmak üzere, sınai, iş, ev , tarım… vb.)

Terör olayları, savaşlar ve diğerleri

Gerçekten bu olaylar günümüzde insanlığı tehdit eden ve genelde öncelikle akla gelen önemli tehlikelerdir.

İnsanlık tarihi incelendiğinde, ilk günlerden bu yana söz konusu tehlikeler sonucunda insanoğlunun çok büyük can ve mal kaybına uğradığı görülür.

Bu nedenledir ki insanlar, toplumlar, devletler var oluşlarından bu yana canlarını ve mallarını, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koyabilmek için bir takım tedbirler almaya ve örgütler kurmaya çalışmışlardır.

En geri kalmışından en gelişmişine kadar günümüzdeki her devlet, bu konuda gerekli resmi ve özel tedbirleri alabilmek ve teşkilatlarını güçlendirebilmek için büyük çabalar sarf etmekte ve bütçelerinden çok önemli paylar ayırmaktadırlar.

İNSANLIK İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ TEHLİKE !

Söz konusu tehlikelerin birçoğunda etken olan ve sonuçları itibariyle bu tehlikelerden çok daha vahim zararlar doğurduğu bilinen…

Sadece günümüz insanına değil, gelecek nesillere de olumsuz miraslar bırakan…

Olumsuzlukları herkes tarafından bilindiği halde her an göz önünde olan ve el altında bulunan…

Ancak ne pahasına içildiği her nedense unutulan, unutulmak istenen ya da göz ardı edilen…

Gerekli tedbirleri yeterince alınmayan, alınamayan…

Bu nedenle her geçen gün az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çığ gibi büyüyen…

İnsanlık için çok daha önemli bir tehlike; SİGARA! …

Niçin çok daha önemli tehlike ?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; dünyada her 8 saniyede bir kişi, tütün ürünleri nedeniyle oluşan hastalıklar yüzünden erken yaşta ölmektedir. (Tiryakilerin %25-30’u zamanından önce ölmektedir.) Dünyada her yıl 4.8 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmazsa bu sayının önümüzdeki 20 yılda 10 milyon çıkması beklenmektedir. Bunun %70’inin, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde olacağı belirtilmektedir.

Ülkemizde:

Terör olaylarında yılda 2-3 bin kişi (yıllara göre bu sayı değişmektedir.)

Trafik teröründe yılda 6-7 bin kişi yaşamını yitirirken,

Sigara teröründe günde 300, yılda 100-120 bin insanımız hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör, doğal afetler, ev, iş, tarım…vb. kazalar ve yangınlardaki tüm ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır.

Her gün 3000 çocuk ve gencimiz (11-19 yaş arası ) sigaraya başlamaktadır. İstatistikler, bu çocukların 1/3’ünün, sigaranın sebep olduğu çeşitli hastalıklardan erken yaşlarda öleceklerini bildirmektedir.

‘Sigara’ denildiğinde, çoğu insanımızın aklına öncelikle ‘sigaranın sağlığımızla ilgili olumsuzlukları’ gelir. Tabii ki bu konu çok önemlidir. Ancak bunun yanı sıra, zaman zaman unuttuğumuz, hepsini bir arada düşünmediğimiz, ya da düşünemediğimiz diğer olumsuzlukları da bir o kadar önemlidir.

‘Sigara’ konusunda yaptığım bu çalışmada ben ‘Sigaranın Tüm Yönleri’ni ele almaya çalıştım. Yani yap-bozun parçalarını bir araya getirmeye çalıştım.

Yararlı olmasını diliyorum.

SİGARA TÜKETİMİ

Sigara tüketimi gelişmiş ülkelerde azalırken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde çığ gibi büyüyor.

Pazar payları daralan tütün şirketleri bu açığı üçüncü dünya ülkelerinde kapatmaya çalışıyor. Üretici firmalar sigarayı özendirmek, ürünlerini pazarlayabilmek için günde ortalama 25 milyon dolarlık reklam bütçesi ayırıyor. Üreticiler, sigarayla savaşanlarla mücadele etmek için de yılda 350 milyon dolar harcıyor.

Bu kampanyaların etkisi altındaki ülkelerin başında yer alan ülkemizde tütün tüketiminin son 20 yılda %80 arttığı tespit edilmiştir.

ÜLKEMİZDE SİGARA TÜKETİMİ

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki;

Ülkemizdeki erkeklerin yaklaşık % 60’ı, kadınların %20’si ve tüm toplumun yaklaşık %40’ı sigara içmektedir.

Sigara içme oranları, kişilerin eğitim durumları ve statüleri yükseldikçe hızla artmaktadır.

Türkiye genelinde sigara içme oranı:

Üniversite öğrencilerinin %23-48’i

Lise öğrencilerinin %20.1’i

İlköğretim öğrencilerinin (7-13 yaş grubu) %11.7’si sigara içmektedir.

İlköğretim öğrencilerinin %95’i sigara markalarını tanımaktadır.

İçmeyi bir kez deneyen her 4 kişiden 3’ü bağımlı olmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda sigara tüketimi genellikle kadınlar ile toplumda öncelikle örnek olması gereken sağlık personeli ve öğretmenler arasında yaygın hale gelmiştir.

Sağlık personeli ve öğretmenler arasında tüketim oranı %60’ın üzerindedir.

En çok tüketenlerin başında uzun yol şoförleri ile gece işlerinde çalışanlar gelmektedir.

Türkiye’de yaklaşık 25 milyon içici, sigaraya günde 17 milyon, yılda 10 milyar dolar harcamaktadır. Sigara nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara harcanan para yılda 5 milyar dolar civarındadır. Ayrıca sigaradan dolayı ülkemizde yılda 2 milyar dolarlık bir israf söz konusudur.

Bu paralarla onlarca okul, hastane, binlerce km. yol yapılabileceği, susuz köy ve yerleşim merkezine su getirilebileceği unutulmamalıdır.

SİGARA İÇİLMESİNİN NEDENLERİ

Kainatın en akıllı, en yüce yaratığı olan insan, her türlü olumsuzluğunu bildiği halde neden, niçin sigara içer ?

Sigaraya başlanmasının, içmeye devam edilmesinin ve giderek tutsak olunmasının nedenleri, kişilere ve çevreye göre değişiklik göstermektedir. Yüzlerce içici ile yaptığım söyleşilerde, aldığım cevapları genelde şu başlıklar altında toplamak mümkün:

Arkadaş, okul, çevre etkisi

Arkadaş ve çevre edinmede ve iletişim kurmada kolaylaştırma

Kendini güvende hissetme

El alışkanlığı – ağız alışkanlığı

Zevk-keyif alma

Kilo almayı önleme

Sakinleştirme-teskin etme-stresten uzaklaşma

Çay-kahve-içki yanında (özel koşullarda) içilerek sosyal alışkanlık kazanma

Başkaldırma, özgür-bağımsız hissetme

Endüstrisinin baskısı, reklamlardan etkilenme

Model arama. Aile bireylerinden, çevredeki insanlardan, sevdiklerinden etkilenme ve taklit etme

Bir konu üzerinde düşünceleri yoğunlaştırma

Yaratıcılığı geliştirme

Duygusal destek rolü. Üzüntü, neşe, heyecan vb. anları paylaşma

Kimlik arayışı (Büyüklüğü- yiğitliği-erkekliği-gücü-zenginliği vb. bir şeyleri kanıtlama)

Sigara içicileri ile yaptığım söyleşilerde, aldığım ilginç cevaplardan birkaçını paylaşmak istiyorum.

Bir arkadaşım Çorum’un bir köyünde yapılan düğüne davet üzerine katılır. Kızlar sigara ikram eder. Almayınca ikramda bulunan genç kız “Sen erkek değil misin?” diye sorar. Arkadaşım da erkekliğini kanıtlayabilmek için (!) mecburen sigarayı alır ve içer…

Bir öğretmen arkadaşım…Öğrencilere karşı öğretmenliğini kanıtlayabilmek için sigara içtiğini söylemişti… Sigara içme nedenlerini yörelerine ya da kişiliklerine özgü nedenlerle açıklayanlar da var.

Yıllar önce bir otobüs yolculuğum sırasında tanıdığım koltuk arkadaşım Kemal Amca’ya sigara içme nedenini sorduğumda, o tatlı Trakyalı şivesiyle “A be hoca ! bizim köyde sigara içmeyenler için : ‘Parası yok da onun için içmiyor’ derler” demişti.

O yörede parası olduğunu kanıtlamanın en kestirme yolunun sigara içmek olduğunu vurgulamıştı.

O yıllarda otobüslerde sigara içmek serbestti. Benim içmediğimi anlayınca sağ olsun kendisi de içmedi. Mola yerlerinde tüttürdü. Son molada biraz konuştuktan sonra paketini çöp kutusuna atmış, bana da “içmeyeceğine dair” söz vermişti.

Birden çok nedeni bir arada söyleyenler olduğu gibi çok farklı cevap verenler de var.

Bir arkadaşa sigara içme nedenini sorduğumda:

“Sebep yok…ama içiyorum”, demişti.

Bir başkası, kelimelerin üstüne basa basa:

“Hayatta kötülük görmediğim, kazık yemediğim tek gerçek dostum” demişti. Sözlerinde samimi idi. Sigarayı gerçekten tek ve gerçek dostu olarak görüyordu. Sigara onun için sığınılacak (!) tek limandı.

Sigara sahiden tek ve gerçek dost mu ? Sığınılacak bir liman mı ? Görüldüğü gibi farklı farklı, her içiciye göre değişen nedenler…

Sebep ne olursa olsun, sigara içme ÖZENTİ ile başlıyor, zamanla ALIŞKANLIK haline dönüşüyor ve giderek BAĞIMLI hale getiriyor ve TUTSAK ediyor.

Eminim ki! içiciler, daha önce görmedikleri, göremedikleri, görmek istemedikleri sigaranın gerçek yüzünü gördükten, tanıdıktan, sağduyu ile “getirdiklerini-götürdüklerini” düşündükten ve akıl terazisi ile tarttıktan sonra “gerçek bir dost ve sığınılacak bir liman” olmadığının farkına varacaktır. Buna rağmen içmeyi bırakmıyor veya bırakamıyorsa bunu ne ile, nasıl izah edebilir !

Bu durumu siz farklı farklı tanımlayabilirsiniz!

Ancak şunu unutmayınız ki! O kişilerin gerçekten ilgiye, bilgiye, sevgiye, desteğe… sıcak dost bir ele ihtiyacı vardır.

İnsanları bu kadar tutsak eden, esaret zincirinin halkalarına her geçen gün yeni nice halkalar ekleyen sigaranın gerçek yüzü nedir ? Ne getirip ne götürdüğünü görmek ve ne kadar dost (!) olduğunu tanımak ister misiniz?

YARIN: Erdoğan Akdemir ile tütün nedir ve tütünün yanması ile ortaya çıkan bazı kimyasal maddeler ve bu maddelerin özelliklerini ele aldık.