Sigara Kullanımı Astımı Tetikliyor

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dilek Yamak, günümüzün en tehlikeli bağımlılıklarından biri olan sigara kullanımı için,astımı tetiklediğini söyledi.

Dilek Yamak, astım hastalığı olan kişilerin sigara kullanımı sebebiyle ciğerlerinde kalıcı hasar oluşabileceğini belirterek,

“Sigara dumanı solunum yollarını irrite eder. Solunum yolunun şişmesine, daralmasına ve yapışkan bir mukus ile dolmasına sebep olur. Aynı bulgular astım krizlerinde de tespit edilir. Yoğun sigara dumanı bulunan ortamlarda daha sık ve daha ciddi astım krizleri ortaya çıkar. Bu alevlenmeler çok şiddetli olursa, kontrol edilmesi çok güç olabilir. Eğer sigara içilen bir ortamda bulunuyorsanız, bu ortamdan ayrılmak astımınızın iyileşmesine katkı sağlar” dedi.

Sigara kullanmamasına rağmen yoğun sigara dumanı altında kalan kişilerle ilgili risk unsurlarına da değinen Yamak, sigara kullanımı konusunda alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Astımlı iseniz ve sigara içmiyorsanız bol sigara dumanı bulunan toplu yerler ve hatta evinizin bir odası sizi sıkıntıya sokabilir. Bu durumda size pasif içici denir ve astımınız tetiklenir. Eğer odanızı havalandırmak istiyorsanız, Ozon’un zararlı etkilerini azaltmak için sabah erken saatlerde odanızı havalandırmalısınız. Kış aylarında bir odada kapalı kaldığınızda akarlar, tozlar, şömine ateşi, soba dumanı ve sigara dumanı astım ataklarını ortaya çıkarır veya şiddetlendirir. Soğuk havada dışarı çıkmak, bu havayı solumak ve bu ortamda sigara içmek ölümcül etkide bulunabilir. Artan soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, artan soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, yakıtlardan çıkan kirleticiler, ev tozları, sigara dumanı, grip gibi viral enfeksiyonlar astım krizinin ortaya çıkmasını ve alevlenmesini kolaylaştırır.Astım hastalarının çok gerekmedikçe soğuk havalarda dışarı çıkmamaları, toplu ve kapalı alanlarda kalmamaları, ev içinde sigara içiminin yasaklanması ve ilaçların düzenli alınması gerekmektedir. Dış ortamda hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde gereksiz aktivitelerden kaçınılmalı, evin pencereleri kapalı tutulmalı, evde sigara içilmemeli ve dışarı çıkılmamalıdır.”

Pasif İçicilik

Sigara kullanımı kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunan kişiler edilgen pasif içici olarak adlandırılır ve sigaranın zararlarından bazen içen kişiden daha çok etkilenirler. Bu durumu biraz olsun engellemek için toplu olarak bulunulan yerlerde içen ve içmeyen kişileri ayrı ortamlarda tutmamaya yönelik çalışmalar vardır. Örneğin birçok restoranda sigara içilen ve içilmeyen bölümler ayrılır. Toplu taşıma araçları ve bazı kapalı mekanlarda hiç içilmez. Ancak bu önlemlere rağmen sigara açık havada bile içmeyenlere zarar vermekte ve rahatsız etmektedir.

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