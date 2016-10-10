Sigara cinayetinin 11 şüphelisine dava açıldı

ADANA’da ‘sigara isteme’ nedeniyle çıkan ve 27 yaşındaki Alaattin Erol’un ölümü ile sonuçlanan kavgaya karışan 1’i tutuklu 11 şüpheli hakkında müebbet ve 6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 5 Haziran’da merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi’nde bulunan Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısında iki grup arasında sigara isteme yüzünden kavga çıktı.

Kavga eden gruplar olay yerinden ayrıldıktan sonra daha kalabalık olarak geri döndü. Devam eden kavgada Alaattin Erol, sırtından aldığı bıçak darbesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan Ahmet Özel (20), Kadri Öner (35), Halit Öztaş (25), Hüseyin Akman (18), Mehmet Dağ (22), Nurullah Eksik (20), Şehmuz Açıl (19), Muzaffer Yılmaz (18), Musa Ekin (22), Emre Altundağ (19) ve Yusuf Sincar’ı (18) gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Özel tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Alaattin Erol’u bıçakla öldüren Ahmet Özel hakkında müebbet hapis cezası isterken 10 şüpheli hakkında ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 6 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

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