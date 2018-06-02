Bugün sizi, CHP’nin iktidardan düştüğü, DP’nin tek başına iktidara geldiği 1950 seçiminin öncesine götüreceğim.

DP’li siyasiler tarafından o seçim kampanyasında seslendirilen en önemli iki vaat, Gazeteci Altan Öymen’in “Değişim Yılları” isimli anı kitabında yazdığına göre, sigara ve şeker fiyatlarının ucuzlatılmasına ilişkindi.

DP’nin önde gelen isimlerinden Samet Ağaoğlu meydanlarda cebinden çıkardığı Birinci sigarasını halka gösteriyor, “Bu sigara şimdi 20 kuruşa satılıyor. Biz iktidara gelirsek bunu size 5 kuruşa içirteceğiz” diyordu.

Diğer önemli vaade gelirsek:

İkinci Dünya Savaşı sırasında şeker fiyatı almış başını gitmiş 5 liraya kadar yükselmişti. Daha sonra bu fiyat zar zor 2 liraya düşürülmüştü.

İşte DP’li adaylar meydanlarda bunu da gündeme taşıyor, “Toz şekerin kilo maliyeti 63 kuruş. Kesme şekerin maliyeti ise 68 kuruşu geçmiyor. Üzerine konulan fahiş vergilerle şekeri size çok pahalıya yediriyorlar. Biz bunu kesinlikle önleyeceğiz” diye konuşuyorlardı.

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Bu vaatler seçmen üzerinde etkili oldu, DP, 27 yıllık CHP iktidarına son verdi.

Peki, vaatlerini yerine getirebildi mi?

Hayır!

20 kuruşa satılan Birinci sigarasını 5 kuruşa indiremediler, 15 kuruş yapmakla yetindiler.

Şekerde de dedikleri oranda değil sadece yüzde 15’lik bir indirime gidebildiler, 2 liralık şekerin 1 lira 70 kuruşa satılacağını açıkladılar.

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Sonuca gelecek olursak:

Eskiden siyasiler bugünkülere göre vaat bakımından galiba daha alçaktan uçuyorlarmış.

Ama buna rağmen iktidar olunca o vaatleri bile tam olarak yerine getirmemişler.

Hani, aklınızda bulunsun dedim!