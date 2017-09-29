Ankara’nın en köklü hastanelerinden olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankaralıların en çok tercih ettiği hastanelerden. Hastanenin kantininde yer alan çöp manzaraları ise bu hastaneye yakışmayacak nitelikte.

Hastaneler vatandaşların sağlık bulabilmeleri için başvurdukları ilk yerdir. Uzun süreli sağlık problemleri çekenler, acil tedavi görmek zorunda olanlar hatta grip olanlar bile sağlıklarına kavuşabilmek için hastaneye gitmek zorundadır.

Bir ülkenin hastane ağı, uygulanan ücretsiz tedaviler o ülkenin gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Günümüzde modern tıp birçok hastalığın tedavisini bulmakla birlikte, gelişen teknoloji sayesinde tıp, yüz nakli yapabilecek boyutlara kadar geldi. Hatta yüz naklinin en güzel örnekleri de ülkemizde kendi doktorlarımız tarafından gerçekleştirildi.

Ülkemizde modern hastaneler, alanında uzmanlaşmış çok iyi doktorlar var. Ancak bu durum ne yazık ki ülkemizin geneline yaygın değil. Özellikle devlet hastanelerimizde birçok aksaklıklar meydana geliyor. Hastanelerin kapasiteleri, ameliyat olmak için ileri tarihlere verilen randevular vatandaşları mağdur eden konuların başında geliyor. Bu sıkıntılar özel hastanelerde muayene olacak kadar parası olmayan her vatandaşın en az bir kere yaşadığı sorunlardır, yani bildiğimiz sıkıntılar.

Özel hastaneler ise uyguladıkları yüksek fiyat politikaları nedeniyle yalnızca parası olanlara sağlık dağıtıyor. Ülkemizin çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında yaşadığı hatta açlık sınırı altında yaşadığını hatırlayacak olursak, özel hastaneler zenginlere özel diyebiliriz.

Toplumumuzda aileler temizliğin imandan geldiğine inanır. Her anne baba çocuğun temiz olmasını, ona bir şekilde anlatmaya çalışır. Bu çaba sonuç verir toplumumuzda hangi eve gidersek gidelim evler hep toplu ve temizdir ancak temizlik evin kapısından dışarı çıkana kadar. Toplu yaşam alanlarımız ne yazık ki evlerimiz kadar temiz olamıyor. Bu konuda toplumumuzda bir sorumsuzluk olduğu su götürmez bir gerçek. Sokaklarımıza, parklarımıza, bahçelerimize baktığımızda ortalık çöpten geçilmiyor, çöp kutusu kullanmak yerine çöpleri yere atmayı tercih ediyoruz.

Temizlik konusunda belki de kendi evimizden bile daha hassas olmamız gereken bir yer varsa oda hastaneler. Toplu yaşamayı bir kenara bırakalım, toplu halde şifa bulmak için hastanelerin yolunu tutanlar bir yandan şifa ararken bir yandan da hastaneleri kirleterek aradığı sağlığı kaybettiğinin farkında değil.

Bunun en yakın örneği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde. Yiyecek ve içeceğin satıldığı, üstüne üstlük bir de hastane içinde olmasına rağmen ortalıkta uçuşan çöpler Ankara’nın en köklü hastanelerinden olan Numune’ye yakışmayacak nitelikte.

Kantinde yerde uçuşan çöpler seyrekte olsa toplanıyor, masaların hemen yanı başında ki çöp kutusuna konuluyor. Masaların yanındaki çöp kutusu sinekleri çekiyor ve yediğiniz, içtiğiniz her şeyin başına sinekler üşüşüyor.

Doğal denge açısından her ne kadar önemli olsalar da sineklerin pis hayvanlar olduğu bilinir. Hastane gibi bir ortamda sayısız sineğin başınızda uçuşması ortamın ne kadar steril olup olmadığını gözler önüne seriyor.

Öte yandan hastalardan aldığımız bilgilere göre tuvaletlerin durumları da pek iç açıcı değil. Sağlıklarına bir an önce kavuşmak isteyen hastaların steril olmayan ortamlarda bulunması, hem hastalık sürelerinin uzamasına neden olabilir, hem de yeni hastalıklara yakalanmalarına neden olabiliyor.

Hastane yönetimi, ya da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bir an önce hastane kantinlerinin daha sık denetlenmesi konusunda önlemlerini arttırması gerekiyor. Aksi takdirde şifa bulmaya gelenleri yeni hastalıklar, hastane bahçesinde bekliyor.