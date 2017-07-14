Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde devam eden Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’inde Side Limanı’nda düzenlenen konseri yerli ve yabancı turistler izledi. Konserde dünyaca ünlü klasik müzik eserleri çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Konserden önce gerçekleştirilen gün batımı konserleri etkinliğinde ise sahne alan sanatçılar söyledikleri Latin müzikleriyle kendilerini izlemeye gelenleri coşturdu.

16’ncısı düzenlenen festivalde bu akşam Hürrem Sultan Dans Gösterisi yine Side Limanı’nda yerli yabancı turistler ve vatandaşla buluşacak.