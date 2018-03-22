İltaş Eğitimde şefkat öğretilmiyor.

Ankara Barosu ile Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından düzenlenen “Şiddetsiz Yaşamak ve Yaşatmak İçin” başlıklı panelde şiddet türleri, şefkat, hoşgörü gibi konular ele alındı.

Ankara Barosu’nda “Şiddetsiz Yaşamak ve Yaşatmak İçin” başlıklı panel düzenlendi. Ankara Barosu ile Şiddetsiz Toplum Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen panelde eğitimde şefkat, toplumsal hoşgörü ve silahsızlanma gibi konular ele alındı. Panelde konuşan Mobbingle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Vedat Bulut, intiharların yüzde 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Gazeteci ve program yapımcısı Aysel Sadak İltaş,panelde yaptığı konuşmada “Eğitimde şefkat öğretilmeği gibi kadının kadına uyguladığı şiddet te erkeğin kadına uyguladığı şiddet ile eş değer değil, daha fazla. Şefkatin metodu yok ancak insanca duygusu var ve bunun için de şefkatin ilk metodu bence aileden geçiyor” diyerek şiddeti önlemek için ailenin ve eğitimin önemini vurguladı.

şiddetin önlenmesinde kesin çözüm sivillerdir

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Birgül Tavşan Kayıran’ın yönettiği panel, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’in açılış konuşması ile başladı. Sümer, “Şiddetin sonlanmasını yargıdan, askerden, polisten birçok kurumdan bekleyebiliriz ancak çözüm birinci çözüm biziz. Kesinlikle çözüm sivil harekettir, gönüllü kuruluşlardır. Şiddetsiz ve silahsız tepki yöntemlerini kullanarak halk buna ağırlık koymazsa terör şiddetini de savaşları da sonlandıramayız. Annelerin hıçkırıklarını da sonlandıramayız” dedi.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Kayıran, “Şiddet dünyanın her yerinde var. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet var. Elimizden gelen şiddetsiz bir dünyaya nasıl adım atabileceğimiz ve bu konuda ne yapabileceğimizi tartışmak. Şiddet rakamlarını aza indirmek bizim için mutluluk olur. Dünya üzerindeki gördüğümüz birçok gelişmiş toplumda da şiddet düşük oranda da olsa var.

Şiddeti tamamıyla yok etmek belki mümkün değil ancak elimizden geldiğince aza indirmek mümkün” ifadelerini kullandı. Bu konuda Ankara Barosu’nun önemli çalışmalar yürüttüğünü ve fiziksel, cinsel, psikolojik ve maddi boyutta şiddet görmüş kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve LGBTİ bireylere yardımcı olduğunu anlatan Kayıran, “Bunu da büyük bir gurur ve özveri ile yapıyoruz. Sadece bize düşen bu değil. Bence toplumun en temel kaynağı aile.

Her şeyin iyi ya da kötü ailede başladığına inanıyorum. Evladımı yetiştirirken her zaman öngördüğüm nokta insana değer vermesi. İnsana değer verdikten sonra kadın erkek ayrımcılığı tartışılacak bir şey değil. O yüzden anne olarak bize her zaman çok daha fazla görev düştüğünü düşünüyorum. Öncelikle biz şiddetsiz toplumu ailede başlatmalıyız. Kadın buna öncü olur” dedi.

Eğitimde En Önemli Anahtar: İletişim ve Şefkat

Gazeteci ve program yapımcısı Aysel Sadak İltaş, “Eğitimde En Önemli Anahtar: İletişim ve Şefkat” başlıklı konuşmasında eğitimde şefkatin bir metodolojisinin olmadığını söyleyerek, “Eğitimde şefkat öğretilmeği gibi kadının kadına uyguladığı şiddet de erkeğin kadına uyguladığı şiddet ile eş değer değil, daha fazla. Şefkatin metodu yok ancak insanca duygusu var ve bunun için de şefkatin ilk metodu bence aileden geçiyor” dedi. Konuşmasında zehir olan şiddetten ve panzehir olan şefkatin öneminden bahseden İltaş, kadına şiddeti engellemenin tek yolunun kadının kadına destek vermesi olduğunu dile getirdi.

Ankara Tabip Odası Başkanı ve Mobbingle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Vedat Bulut da toplumsal hoşgörü ve silahsızlanmanın önemine değindi. Toplumdaki şiddet türlerinden bahsederek aile içi şiddet, akran zorbalığı, işyeri zorbalığı ve toplum içi şiddet konularını anlatan Bulut: “Toplum içi şiddet yaralama gibi fiziksel olabilir, cinsel şiddet olabilir, duygusal şiddet olabilir genelde sözel olarak yapılan şiddettir. Ekonomik olabilir, bir kişinin gelirini azaltırsınız ya da günümüzde olduğu gibi KHK’lar ile 100 bin insanı işten atarsınız ve ‘Ağaç kökü yesinler’ dersiniz. Bu bir ekonomik şiddet olur. Siber şiddet de giderek artıyor. Çünkü insanlar birbirini görmeden şiddeti çok daha kolay uyguluyorlar.

Bir de post modern şiddet var. Bunda da medya çok önemli rol oynuyor. Bir takım algı yönetimleri, diziler ve filmler ile gençlik etkileniyor. Ve bunlar şiddet uygulamasına dönüşebiliyor” ifadelerini kullandı. PauloCoelho’nun “En kusursuz cinayet yaşama sevincini öldürmektir” sözünü hatırlatan Bulut, intiharların yüzde 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söyledi.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Zeynep Tepegöz ise, “Şiddet Sarmalında Kadın” konusunu ele aldı.