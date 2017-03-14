Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’den Hollanda’ya sert tepki

Ankara-Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer Hollanda’nın Türk göstericilere uyguladığı şiddete büyük tepki gösterdi

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer bu konudaki sorumuza verdiği yanıtladı. Hollanda Polisinin, Türk göstericilere uyguladığı şiddeti kınadıklarını, bir göstericiye eğitilmiş bir köpeği saldırtmanın da vahşet örneği olduğunu belirtti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Şiddetsiz toplum derneği Başkanı Rıza Sümer insanın insana ve çevresine, doğaya, hayvanlara uyguladığı her türlü şiddete karşıyız diyerek Gazetemiz Sonsöz’e şu açıklamalarda bulundu.

İnsan dostu olan köpek, insana karşı vahşette kullanıldı

“Hollanda polisi, insanın hayvanlar dünyasındaki en büyük dostu olan bir köpeği, insana vahşet uygulamak için kullanmıştır. Herkes, aslında vahşet duygusunun köpekte değil, köpeği yönlendiren insanda olmasından korkmalıdır.

Şiddetsiz Toplum Derneği, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki siyasetçilerin aşağılayıcı ve tehdit dolu söylemlerini de yakışıksız bulmaktadır. Derneğimiz, polis, asker veya sivil, kim olursa olsun, yüz yüze ve şiddetsiz konuşmalarından ve uzlaşmalarından yanadır Silahlar, sopalar, taşlar, yumruklar ve coplar değil, diller konuşmalıdır. Türkiye’de veya dünyanın hiçbir ülkesinde, masum hareketleri kaba güçle durduran, insanların bedenlerine vuran, saçlarına yapışan, tekmeleyen, coplayan, hakaret eden hiçbir güvenlik görevlisi olmamalıdır. Yetki verdiğimiz ve devletin gücünü kullananlar halkla ilişkilerinde özenli davranmalıdır. İnsanlar; dünyanın her yerinde, yasalara uygun olarak ve şiddetsiz yöntemlerle acılarını, mutluluklarını, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Güvenlik güçleri, şiddetsiz eylem yapanların ve çevrenin güvenliğini sağlamalı, kimse susturulmamalıdır”

Rıza Sümer ,bu konuda, Birleşmiş Milletler Örgütünü, Avrupa Birliğini, Vatikan’ı (Papalığı) ve İslam İşbirliği Teşkilatını, duyarlılık göstermeye, tüm ülkeleri insan hakları konusunda yönlendirmeye ve şiddetin her türlüsüne, şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkmaya davet ediyoruz. Diyerek yurt dışında vatandaşlarımıza karşı uygulanan polis şiddetine tepkisini dile getirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...