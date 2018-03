Rıza Sümer:Kadına şiddet bir hastalıktır

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer “Şiddetsiz bir Türkiye ve dünya oluşturabiliriz. Ben umutluyum, şiddetin ve silahlı girişimlerin biteceğine. Ancak, görebileceğim konusundaki umudum az” dedi.

Dünyada ve Türkiye de şiddetin her türlüsüne karşı bir duruş sergileyen Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi yaptık. Söyleşimizde Türkiye de ve Dünya da kadına ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten ve bu şiddetin nasıl önüne geçileceğini konuştuk.

“Bir toplumda, şiddetin her türlüsü giderek yaygınlaşıyorsa, her gün kadınlar öldürülebiliyorsa, orada hemen hemen herkes suçludur. Özellikle yetkili kuruluşların kendilerini sorgulamaları ve toplumun desteğini almaları gerekiyor” diyen Rıza Sümer ile söyleşimiz şu şekilde;

Başarılı Bir Kuruluş Yok-Herkes Başarısız

Sümer; “Ülkemizde ne yazık ki, medyanın, ilgili kamu yönetimlerinin ve gönüllü kuruluşların tüm çabalarına karşın, insana, hayvana ve çevreye yönelik ve tamamen insanın yaptığı şiddetin önü kesilemiyor. Sorun insanın içinde, çözüm de öyle. Ancak, üzülerek, evimiz saydığımız ülkemiz adına çok da kaygı duyarak söylemek istiyorum, şiddetin azaltılması için görevini başarı ile yapabilen tek bir kuruluş bile yok. Hiç kimse bu sözlerimi lütfen şiddet olarak algılamasın. Kimse görevini yapamıyor. Hatta biraz insaflı davranarak ve açıkça söylemek gerekirse, yetkisi geniş olan, insan gücü ve bütçesi yüksek olan kamu kuruluşları kanımca “ görevini yapamıyor, yapmıyor” arasında bir yerde.

Bir toplumda, şiddetin her türlüsü giderek yaygınlaşıyorsa, her gün kadınlar öldürülebiliyorsa, orada hemen hemen herkes suçludur. Özellikle yetkili kuruluşların kendilerini sorgulamaları ve toplumun desteğini almaları gerekiyor” dedi.

Sümer; “Ben bu kararlı eleştiriyi yaparken, kurum ayırımı yapmıyorum, isim de vermiyorum. Tehlikede olan her kadının, her çocuğun, her engellinin, her ileri yaşlının yanına bir güvenlik uzmanı mı vereceğiz? Verilemeyeceğine göre, sorunu, sadece yetkili birimlerde aramamalıyız. Toplumda da aramalıyız. Hatta yüz yüze görüşme, konuşma ve uzlaşı kültürünün gelişmediği, hatta geriye doğru gittiği bir toplumda, ağır iş yükü altında kalan yargıda da aramalıyız sorunların nedenlerinin bir bölümünü. Gazete ve televizyon haberlerini yanımdaki kişilerle okurken veya izlerken, bazı yargı kararlarına karşı hayret içeren tepkileri yaşıyoruz. “Böyle olmaz ki, bu da serbest kalmaz ki” türünden tepkiler.

Elbette herkes savcı veya yargıç değil. Ancak hukuk kuralları, insanın vicdanı ve aklı tarafından konuldu. Geliştiren de yine aynı akıl ve vicdan. Şiddet içeren suçlarda kanun koyucu ile uygulayıcı yargı, halkın bu tepkilerini izleyebilmeli, duyabilmeli, değerlendirebilmelidir. Eğer, güven, bugün olduğu gibi giderek azalırsa, huzur içinde, şiddetsiz nasıl yaşayacağız” ifadesini kullandı.

Sivil Girişim Zorunlu

Sümer; “Halkın, gönüllü kuruluşların seslerini, şiddetsiz tepkilerini, yetkili ve sorumlu kişi ve kuruluşlar nasıl duyacak ve nasıl doğru algılayacak? Toplumda, yasal bir engeli bulunmayan herkesin sendikası, odası, barosu, vakfı, derneği, federasyonu ve konfederasyonu olacak. Köyden mahalleye, mahalleden kente ve oradan ülke düzeyinde. Hatta oradan da uluslar arası düzeyde. Bu örgütler, yapılar, üyeleri olan halkın görüş ve önerilerini alacaklar, ilgili kuruluşlara iletecekler. Bu da yetmez, sürece katılacaklar. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde, insanlar arasında iletişim kuracaklar ve işbirliği yapılmasına katkıda bulunacaklar.

Dernekleşmekten uzak, örgütsüz ve iletişim içinde olmayan toplumlarda, kadın, çocuk ve korunması gerekenler çoğunlukla yalnızdır, tacize, tecavüze, şiddete kolay hedeftir. Aile de yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmadığı için, kadın ve çocuğun hedef olması ve onlara erişilmesi kolaydır.Eğer bir insanın bir derneği, federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst birliği varsa, o insan annesiz ve babasız da olsa kimsesiz değildir. Çünkü şiddete karşı olan, insanın, hayvanın ve çevrenin yararına bir araya gelen insanlar, aynı zamanda birbirlerinin annesi, babası, arkadaşı ve dostudur. Asla birbirlerine zarar vermezler, birbirlerini korurlar” ifadesinde bulundu.

Türkiye gönüllüğü özendirmelidir

Sümer; “Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgüleri, gönüllü kuruluşlardır. Türkiye şu yöntemle yetinmemeliydi. Devlet kuruluşlarının insan sayısını ve bütçesini artırmak. Bu yöntem tek başına asla çözüm değildir. Çok sayıda savcı, yargıç, polis ve asker de tek başına çözüm değildir. Toplumun gönüllü kuruluşları oluşturması, üye olması, bu kuruluşlarda zaman ve emek harcayarak sorumluluk alması kesin gereklidir. Türkiye ve dünya, halkların, silahsız ve şiddetsiz olarak gönüllü kuruluşlardaki birlikteliğini sağlayamadığı takdirde ne önlem alırsa alsın, şiddeti sonlandıramayacaktır” dedi.

Kadın Birlik İçinde Olursa

Sümer; “Türkiye’de kadına karşı şiddet, toplumsal destek alınamadığı, şiddet kültürünü yok edemediği, kadına saygıyı öne çıkaramadığı için, buna eğitim-öğretim programlarındaki yanlışlıklar da eklendiğinde, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet giderek artıyor. Bu nedenle, evde çalışan, sosyal güvenliği olmayan, köy veya kentteki tüm kadınlar, gönüllü kuruluşlarda bir araya gelmelidir. Bu yöntemde zorlama olmamalı. Ancak, aileler, anne, baba ve eşlere bu konuda eğitim verilmelidir. Onlar yüreklendirilmelidir. Bu konuda bir kampanya başlatılmalıdır. İlgili kamu kuruluşları, Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor bakanlıkları, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar (STK) arasında, uzun erimli bir proje hazırlanmalı ve hızla uygulamaya geçilmelidir” dedi ve şu şekilde devam etti.

“Kadın örgütlü, birbirleriyle ve kamu yönetimleriyle iletişim ve işbirliği içinde olduğu takdirde, kendisini ve çevresini şiddetten korumasını öğrenecek ve inanıyoruz ki şiddet önce azalacak ve sonra en azından ölümcül olanları bitecektir. Çünkü, kendini koruyabilen bir kadının tuzağa düşürülmesi kolay olmayacaktır. Buna güvenlik güçlerinin ve yargının da alacağı önlemler, yasal düzenlemeler eklenince, kadının şiddetten uzak yaşaması kolaylaşacaktır.

Bir de eğitim ve tedavi yanında şiddet suçları ağırlaştırılmalı, af veya ceza indirimi yapılmamalıdır. Buna çevreye ve hayvana yönelik suçlar da dâhil edilmelidir. Hayvanlara yönelik suçlar da, ceza yasaları kapsamına alınmalıdır”.

Sümer; “Şiddetsiz Toplum Derneği, kurulduğu 8 Mart 2015 tarihinde, tüm insanları ve kadınları, köyden kente derneklerde birlikte olmaya çağırdı. Medyadan ve ilgili kuruluşlardan bu çağrıya destek olunması istendi. Ne yazı ki, ülkemiz için istediğimiz duyarlılık ve destek gelmedi. Bunun için Derneğimiz de başarılı değil, başarısızdır.

Nihayet biz bir gönüllü birlikteliğiz. Ya yetkisi, insan gücü ve bütçesi olan sorumlu kuruluşlara ne demeli. Onun için ülkemizde ve dünyada şiddeti yok etmek konusunda başarılı bir kuruluş yoktur diyoruz. Buna, ülkemizdeki üniversiteleri, köy ve mahallelerdeki muhtarlıklar dahil hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dahil ediyoruz. Başarı, güçlü ve adil kamu yönetimlerinin yanında, halkların, silahsız ve şiddetsiz örgütlenmesine bağlıdır” diyerek dikkat çekti.

8 Mart ve Diğer Günlerde Neler Yapılmalı

Sümer; “8 Mart ve diğer şiddet günlerinin anılması ile ilgili programlar, etkinlikler, kuruluşlara göre değişmekle birlikte, birbirlerinden kopuklar. Başta ilgili kamu kuruluşları olmak üzere, buna Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, Kalkınma, Avrupa Birliği Bakanlıkları dâhil, hatta bu bakanlıklar baştalar, üniversiteler, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde ortak toplantılar ve diğer etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinliklerden her kesim bilgi sahibi yapılabilir. Bu ortak etkinlikler her kuruluşun web sitelerinde duyurulabilir. Bir veya birkaç bakanlık şiddetin işlendiği etkinliklerin, projelerin bilgi merkezi olabilir.

Özel günlerde, kadına şiddet, şiddet örneklerinde kadın, kadına şiddetin aileye ve topluma etkileri ele alınabilir, gelecek yıla dek bir yol haritası çizilebilir. Bu yol haritasının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde her kuruluşun katkısı ve yeri olmalıdır” dedi.

Kalkınma Planlarında Şiddet

Sümer; “Türkiye’de şiddet o denli toplumsal sorun, yara, büyük dert haline geldi. Bu özel soruna özel yaklaşılmalı. Kalkınma Bakanlığı, şiddet olgusunu,Beşer yıllık kalkınma planlarına ve yıllık programlara almalıdır. Kalkınma planları için konuya yönelik özelihtisas komisyonları kuruluyor. Şiddet konusunda da özel ihtisas komisyonu kurulmalı. Bu komisyonda ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, meslek odaları, dernek, vakıf ve üst birlik şeklindeki demokratik kitle örgütleri temsil edilmeli.Şu süreçte bile ek planlama çalışması yapılabilir” dedi.

Sümer; “Türkiye, silahlı şiddet başta olmak üzere, tüm şiddet çeşitlerini sonlandırmak için 1 ve 5 yıllık iki plan yapmalı. Şiddet ciddi bir sorundur. Hiçbirkamu kuruluşunun bu öneriden kaçmaması, “zaten biz yapıyoruz” savunması yapmaması gerekir.Eğer, önerdiğimiz toplumsal yöntem harekete geçirilirse, şiddet toplumun içinden çıktığı için, sorunun çözümü de toplumun içinden daha güçlü çıkacaktır.”

Kadına ve Çocuğa Şiddetin Anlamı

Sümer; “Kadın ve çocuk, genel olarak, bedensel açıdan erkeklere göre daha az güçlü olarak bilinir. Bu her kadın için doğru değil. Tümüyle doğru olduğunu varsayalım. Erkeklerin, ailede, işyerinde, evde, okulda, kadına, çocuğa şiddet uygulaması gerçekten çok yakışıksız. Utanılması gereken bir davranış. Ve sorunu çözen bir davranış değil, sorunu artıran aslında.Kadına şiddet aslında, dünyaya, ülkeye, çocuklarımıza, geleceğimize, sevgiye, saygıya, yaşamanın güzelliğine saldırıdır. Saldırana bu yöntem hiç yakışmıyor.”

Sümer; “Kadına yönelik şiddet, şiddet gösteren erkeğin kendi gücünü, ortağını yoketmesi demektir. Kadına şiddet bir aile bireyinden geliyorsa, o ailenin de gücünün azaltılması, bazen yokedilmesi demektir” diyerek düşüncelerini belitti.

Kadına Şiddet Bir Hastalık

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel yaptığımız söyleşide sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Kadına şiddeti bir hastalık olarak algılıyorum. Ben tıp uzmanı değilim, ancak belki de ruhsal ve bedensel hastalıkların bir çarpan etkiside olabilir.

Bu sorunu, kadın-erkek ayırımı yapmadan, şiddet uygulayan ve şiddet görenlerin de içinde olduğu bir süreçte, toplumsal bir yöntemle, önce azaltabilir, sonra da şiddetsiz bir Türkiye ve dünya oluşturabiliriz.Ben umutluyum, şiddetin ve silahlı girişimlerin biteceğine. Ancak, görebileceğim konusundaki umudum az. Sonsöz Gazetesi, şiddetin biteceğine ilişkin umudumun bir parçasıdır.”