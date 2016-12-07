Şiddet mağduru kadınlara dev projeŞiddet mağduru kadınlara dev proje

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Başkanı Rüveyde Akbay ve Yönetim Kurulu Üyesi Azize Daşer’i makamında ağırladı.

Yaşar, Akbay’dan dernek ve belediye işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Başarılı Kadınlar Atölyesi- Hayata Destek Projesi” hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Şiddet mağduru kadınlar kendi işlerini kuracak

Projenin amacının şiddet mağduru ve işsiz kadınların niteliklerini iyileştirmek, istihdam ve iş gücüne katılım oranını arttırmak olduğunu belirten Akbay, “Projemizle şiddet mağduru kadınlarımız gümüş takı eğitiminin yanı sıra tasarım, pazarlama ve satış eğitimi de alacaklar.

Bu sayede çalışarak ya da kendi işlerini kurarak hem kendi hayatlarına hem de ekonomik hayata katkı sağlayacaklar. Şimdilik 18-49 yaş aralığındaki toplam 60 şiddet mağduru kadınımıza eğitim vereceğiz” dedi.

Yaşar, belediye ve STK işbirliğinin önemini vurguladı

Projeye destek vermekten onur duyduğunu belirten Yaşar ise şiddet mağduru kadınların iş hayatına ve eğitim hayatına yönlendirilmesinin ve STK’ların önemini vurguladı.

Yaşar, “Belediyelerin amacı güzel işler yaparak, topluma yararlı olmaktır. Ancak belediyeler bunu sivil toplu kuruluşları ile birlikte yaparlarsa başarılı olabilirler.

Bizler de elimizde geldiğince STK’lara destek oluyoruz, yer veriyoruz, onlarla birlikte güzel işler imza atıyoruz. Bugün de böyle bir projenin içerisinde yer almak bana mutluluk ve heyecan veriyor.

Şiddet mağduru kadınlarımızın kendi hayatlarını idame ettirmesi, eğitim görmesi, çalışması ya da bir işletme açması için gerçekleştirilecek olan bu proje umarım çok büyür ve birlikte daha da güzel işlere imza atarız” dedi.

Projeye katkılarından dolayı Yaşar’a teşekkür de eden Akbay, “Bizlerin her zaman yanında olduğunuz ve kadınlarımızın haklarını savunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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