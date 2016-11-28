Şiddet mağduru kadınlar gümüş takı eğitimi alacak

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği ve GESAV’ın öncülüğünde, Yenimahalle, Etimesgut ve Altındağ Belediyelerinin desteği ile gerçekleştirilecek olan “Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi”nin tanıtım yemeğine katıldı.

Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi’nin tanıtıma , Yaşar’ın yanı sıra TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, akademisyenler, hukukçular, YÖK üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

60 şiddet mağduru kadın eğitim alacak

Katılımcılara şiddet gören kadınların meslek edinmesi için Avrupa Birliği tarafından kabul edilen “Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi” tanıtıldı. Proje ile 18-49 yaş aralığındaki şiddet mağduru 60 kadının gümüş takı eğitimi alacaklarını anlatan Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Başkanı Rüveyde Akbay, “Şiddet mağduru kadınlarımız gümüş takı eğitiminin yanı sıra tasarım, pazarlama ve satış eğitimi de alacaklar.

Bu sayede çalışarak ya da kendi işlerini kurarak hem kendi hayatlarına hem de ekonomik hayata katkı sağlayacaklar” dedi.

Eğitim ve refah düzeyi yükseldikçe şiddete oranı düşüyor

Şiddet mağduru kadınlar için yapılan araştırmalarda elde edilen istatistiklerden de bahseden Akbay, “Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülke genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı yüzde 39’dur.

Kadınlar sadece fiziksel şiddete değil psikolojik, sosyal, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar eğitim ve refah düzeyi yükseldikçe kadınların daha az şiddete maruz kaldığını göstermektedir” diye konuştu.

Konuşmasını sonlandırırken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a özel bir teşekkür konuşması yapan Akbay, “Bizlerin her zaman yanında olan, kadınlarımızın haklarını savunan ve bunun için de birçok projeye imza atan Başkan Yaşar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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