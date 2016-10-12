Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu çok sayıda sosyal ve kültürel projenin yanında, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadınlara verdiği desteğe de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Kadın Sığınma Evi”, aile içi şiddet gören kadın ve çocukların yuvası olurken, yine birim bünyesindeki “Kadın Danışma Merkezi”nde, uzman personel tarafından, psiko-sosyal hizmetler başta olmak üzere hukuk ve barınma konularında her gün onlarca kadını doğru adrese yönlendirecek bilgiler veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, 2007 yılında açılan Kadın Sığınma Evi’nde aile içi şiddet ve tacize maruz kalan, can güvenliği olmayan 600’ün üzerinde kadın ve çocuğa yardımcı olduklarını belirterek, Merkez’in 7/ 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Merkez’de, şiddet mağduru kadın ve çocukları hiçbir şart aranmaksızın barındırıp güvenliklerini sağladığını ifade eden Aldoğan, “Bize sığınan kadınların sadece barınma ve güvenliklerini sağlamıyoruz. Onları muhtaç olmadan bağımsız hayata geçirecek, maddi ve manevi olarak güçlendirecek programlar da sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar gözetimimiz altındaki 283 kadının yaş ve eğitim durumunu göz önüne alarak meslek sahibi olmasına imkan sağladık” dedi.

ALDOĞAN: “PSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ”

Kadın Sığınma Evi’ne başvuran mağdurlara verilen psikolojik desteğin önemine dikkat çeken Aldoğan, “Misafirimiz olarak gördüğümüz mağdurlarımıza, birimimizde görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci uzmanlar tarafından destek sunuyor, 24 saat görev yapan hemşirelerle sağlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca birimde çalışan sosyologlarımız tarafından da mağdurların sosyo-kültürel yönlerini araştırarak, çok yönlü olarak destek verilmesine imkan sağlıyoruz” diye konuştu.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NDE DE ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Kadına yönelik şiddetin, kadının en temel insan haklarından ve temel özgürlüklerinden mahrum eden ciddi bir toplumsal sorun olduğunun altını çizen Aldoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınların toplumda daha etkin var olmalarına olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmesinin yanında, ihtiyaç duyduklarında sorularına cevap alacakları “Kadın Danışma Merkezi” ile de hizmet verdiğini kaydetti.

Kadın Danışma Merkezi’ne başvuranlara birçok farklı konuda yol gösterildiğini ifade eden Aldoğan, “Burada, sığınma evinde kalamayacak durumda olan, ancak hukuki hakları veya nereye başvuracağı konusunda bilgisi olmayanlara yardım ediliyor. Her gün onlarca kadına telefonla veya Belediye Binası’nın 11. Katında bulunan Merkez’de yüz yüze olarak hakları hakkında bilgi veriliyor” şeklinde konuştu.

Merkez’e başvuranlar için barınma ve güvenlik tedbirlerinin aldırılması, öncelikli olarak hukuksal sürecin başlatılması ve takibinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını da ifade eden Aldoğan, “Ayrıca kadınlara, nakdi yardım, doğrudan ayni yardım (eşya, gıda ve yakacak desteği), psiko-sosyal destek ile istihdama yönelik kurslarla destek oluyoruz” diye konuştu.

Aldoğan, şiddete maruz kalan herkesin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 0312 507 24 27 telefonundan yardım isteyebileceğini sözlerine ekledi.

SIĞINMA EVİNDE KALAN KADINLARA HARÇLIK

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Meclisi de ilgili mevzuat doğrultusunda, sığınma evinde kalan kadınlara aylık harçlık verilmesini, oy birliğiyle karar

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